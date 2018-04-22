Новий фільм Кіри Муратової визнаний кращим фільмом країн СНД і Балтії

Фільм Кіри Муратової «Два в одному» переміг у номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії». Академія кінематографічних мистецтв «Ніка» високо оцінила нову картину культового українського режисера, головні ролі в якій виконали Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталія Бузько, Олександр Баширов.

Ювілейна 20-а церемонія нагородження відбулася 23 березня 2007 року в Москві. Всього в конкурсі на здобуття премії «Ніка» взяли участь 95 фільмів.

Продюсер картини Олег Кохан, глава кінокомпанії Sota Cinema Group: «Ми раді, що кіноакадеміки з гідністю оцінили новий фільм Кіри Муратової. Фільм «Два в одному» ще буде оціненим кращими кінофестивалями світу, й дуже приємно, що все почалося з визнання російського «Оскару» - поважаної кінопремії «Ніка».

Кожний з фільмів Кіри Муратової ставав кіноподією світового масштабу, збирав призи гідних кінофорумів. Творці фільму «Два в одному» впевнені не тільки в його успішній фестивальній долі, але і в прокатних перспективах картини. Зоряний акторський склад, популярні у кіноглядачів жанри детективу й мелодрами, в яких витриманий фільм, серйозна промо-кампанія, безпрецедентна за об`ємом, - усе це сприятиме глядацькому успіху картини.

«Фільм вийшов захоплюючим та іскрометним. Упевнений, низка цитат з «Двох в одному» стануть крилатими, - говорить Олег Кохан. – У ході переговорів з найбільшими кінофестивалями я переконався, наскільки світ захоплюється українським майстром, з нетерпінням чекаючи нових фільмів Кіри Муратової. Не говорю уже про те, як ми – в Україні і Росії – самі встигли скучити за своїм авторським кіно. Отже у мене, як продюсера фільму, більш ніж позитивні очікування, пов`язані з успіхом «Два в одному».

Богдан Ступка зазначив, що «фільм «Два в одному» був моїм першим досвідом роботи з легендарним режисером. Щиро радий, що «Ніка» стала першим кроком на шляху успіху нашої картини. Те, що успіх їй забезпечений – безперечний факт! Тепер, коли я привіз богиню перемоги до Києва, фільм уже знаходиться під покровом її крил».

У даний момент кінокомпанія Sota Cinema Group зайнята підготовкою до світової та національної прем`єри фільму «Два в одному». На стадії завершення домовленості з фестивалем класу «А», який представить світу нову картину Кіри Муратової. Національна прем`єра картини повинна пройти на найвищому рівні. Вона покликана відродити традицію гучних кінопрем`єр гідних фільмів, об`єднуючих інтелектуальну і творчу еліту країни.

Чекає прем`єри короткометражний фільм Кіри Муратової «Лялька», створений під час зйомок «Два в одному». Заздалегідь прем`єра запланована на кінець весни цього року.

Вже початий підготовчий етап роботи над наступним фільмом Кіри Муратової «Мелодія для шарманки» за сценарієм київського драматурга Володимира Зуєва.

Також Sota Cinema Group готується до зйомок художнього фільму Романа Балаяна «Обранець», за сценарієм Рустама Ібрагимбекова, де головні ролі виконають Олег Янковській, Оксана Акиньшина, Богдан Ступка. Перший знімальний день відбудеться у середині квітня, зйомки почнуться у Києві, потім перемістяться до Парижа та Ялти.