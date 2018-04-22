Олексій Чадов розповів про свої відчуття під час еротичних сцен в українській “OrangeLove”

29 березня у прокат виходить українська стрічка “OrangeLove”. Вихід на широкий екран картини, яка була завершена минулої весни, забарився майже на рік, але режисер Алан Бадоєв вважає, що зараз - саме час, бо в прокаті наразі немає жодної серйозної драми про любов, а надто української.

Втім продюсер Володимир Хорунжий на прес-конференції з приводу кінотеатрального старту “OrangeLove” зізнався, що вставити в прокатний план незалежну вітчизняну стрічку без будь-якого державного лобі було нелегко, адже комерційні кінотеатри намагаються брати перевірене кіно, що гарантуватиме касу. Тому майже рік стрічка мала доводити свою конкурентоспроможність, завойовуючи призи та відзнаки на різних фестивалях. Її показували на кіноярмарку в Каннах, на фестивалі продюсерського кіно в Ялті, на міжнародному кінофестивалі в Манхаймі-Хайдельберзі (Німеччина), а з російського “Кіно шоку-2006” фільм привіз приз “За кращу режисерську роботу”.

Дистрибуцією картини тепер займатиметься прокатно-рекордингова компанія JRC, яка обіцяє сеанси в “ходовий” час майже у всіх кінотеатрах України.

Старт картини у прокаті супроводжуватиме вихід у ротацію кліпу групи “Esthetic education” на пісню Unbelievable, що увійшла до саундтреку “OrangeLove”.

Вочевидь, кліп зроблений Бадоєвим зовсім недавно. Адже творча група ніяк не могла розпочати прес-конференцію, бо для цього треба було відірватись від проглядання кліпу на екрані “лептопу”, що стояв на столику просто в холі кінотеатру “Одеса-кіно”. Актори, продюсери, режисер і музиканти, тісно вмостившись навколо маленького столика, жваво обговорювали свої творчі успіхи, анітрохи не тушуючись через щільне кільце фото- та відеокамер, що безперестанку блимали їм в очі. Коло об’єктивів розімкнулося лише на якусь мить, аби пропустити в середину виконавця головної ролі Олексія Чадова. Російська зірка Чадов тепло обійнявся і поцілувався з усіма учасниками лептоп-перегляду, і приєднався до спілкування-позування.

“Два дні тому я зайшов у магазинчик на заправці купити шоколадку, й раптом почув: “Найочікуваніша стрічка року ... Перша українська драма ... Олексій Чадов ...”. У мене мурахи спиною поповзли, і я відчув такий дитячий захват від того, що нарешті нашу дитину, яку ми так довго робили, побачить масовий глядач”, – каже Алан Бадоєв на прес-конференції, що нарешті почалася.

Бадоєв також зазначив, що продюсерам стрічки довелось пробивати “стіни нествореного кінопроцесу в Україні”, і висловив надію, що після “OrangeLove” в Україні нарешті з’явиться багато якісного продукту.

За словами Олексія Чадова, півтори місяця зйомок у Києві “дуже вплинули на його особисте життя у Москві”. Чадов дозволив собі бути непатріотичним і сказав, що за останні два роки в себе на батьківщині він не бачив справжньої картини про любов, яка викликала б сильні емоції та навіть сльози. (Аякже “Ейфорія”? – подумки запитала я.)

За сюжетом “OrangeLove” закохані до нестями Катя (Ольга Макєєва) і Рома (Олексій Чадов) стикаються з одвічною проблемою закоханих – квартирним питанням. Це змушує їх відгукнутися на фантастичне оголошення у газеті, автор якого пропонує квартиру й купу грошей в обмін на добровільне ув’язнення закоханих у тій квартирі на визначений термін, а саме до моменту смерті власника. Екзальтований власник скарбів запевняє, що чекати їм залишилось недовго, адже він уже давно хворий на СНІД. Замкнені в межах квартири українська студентка-віолончелистка й російський фотограф-екстримал спочатку мають обирати між коханням і свободою, а потім між коханням і життям.

Відомо, що спочатку стрічка мала зовсім інший сценарій, за яким герой мав бути американцем і закохуватися в українську дівчину на тлі “помаранчевої революції”. Але під час роботи над стрічкою сценарій зазнав кардинальних змін, і від початкового задуму в ньому немає і сліду.

“Я щасливий працювати в команді чесних людей, які завжди чесно можуть сказати мені: “Алан – ти робиш гівно!” – так коментує Бадоєв радикальні трансформації сюжету, даючи зрозуміти, що тепер він і всі “чесні” люди задоволені результатом роботи над картиною.

У картині все ж таки залишилась одна прив’язка до подій осені 2004 року. Це сцена, коли крізь забиті дошками вікна до героїв долинають вигуки демонстрантів, і Рома як фоторепортер за покликом починає шалено рватись на вулицю, аби відзняти такі бажані для нього кадри. Але за правилами гри, щоб отримати спадок, з квартири не можна виходити ні в якому разі, і Каті цього разу вдається переконати Рому не залишати “золоту клітку”.

Стрічка рясніє по-естетському застиглими еротичними картинками. Героїня більшу частину екранного часу одягнена або в розстібнуту чоловічу сорочку та мінімальні трусики, або в простирадло, обвите навколо оголеного тіла.

На питання, що актори відчували під час еротичних сцен, Олексій Чадов жартома відповів, що часто він відчував холод, іноді – голод: “Лежиш голий, а тут вітер дує”, - зазначає Чадов.

Бадоєв додав, що найбільше перед зйомкою еротичних сцен хвилювався він, бо тут “була дуже молода й ніжна актриса й дуже красивий і досвідчений актор”. Тому багато часу на репетиціях вони витратили на те, щоб актори вивчили один одного й почали максимально довіряти. Актори мали знати тіла один одного й відключатися, аби все було природно та красиво.

Чадов також констатував, що для правдоподібного зображення на екрані кохання доводиться використовувати душевний стриптиз і паразитувати на своїх справжніх переживаннях, які траплялися у житті.

Ольга Макєєва розповіла, що всі емоції, біль і насолоду, які переживала її героїня, вона по-справжньому пережила сама, оскільки хотіла зробити свою гру максимально правдоподібною.

За словами Володимира Хорунжего, на думку багатьох західних експертів, якість стрічки, зокрема, якість сценарію, якість картинки та якість звуку відповідає усім стандартам якості голлівудського кіно. Він розповів, що через брак відповідного технічного оснащення фільм робився на двох континентах: музику до фільму довелось записувати в Америці.

Профінансував стрічку в повному обсязі концерн “Київ-Донбас”, зокрема, відомий тим, що викуповує будівлі районних універмагів Києва й відкриває у них ресторани швидкого харчування “Пузата хата”.

Генеральний продюсер “OrangeLove”, акціонер концерну “Київ-Донбас” Олександр Константинівський вважає, що вони як інвестори “щось зробили в напрямку розвитку українського кіно та українського бізнесу й надалі продовжуватимуть цим займатись”.

За його словами, зараз вони підшукують “добрий проект із міжнародними зірками, але за умови, щоб все робилось в Україні”. (Як відомо, концерн “Київ-Донбас” розпочав на околиці Києва будівництво кіно студійного комплексу повного циклу, який має налічувати 12 павільйонів загальною площею 75 тис. кв. м.)

Алан Бадоєв також обмовився, що працює зараз над новим художнім фільмом, але подробиці розказати відмовся, пообіцявши зробити це іншим разом.

Аліса Сова