One Republic у Києві: шалені підлітки і блюзнірство організаторів

Концерт американського поп-рок гурту One Republic у Києві став символічною подією – виступ бенду припав на 13 квітня, всесвітній День рок-н-ролу. Та гурт вирішив не зосереджувати на цьому особливої уваги. Можливо, хлопців так виснажили попередні концерти у Росії, після яких вони відразу попрямували до України. Навіть Київ подивитись не встигли – з літака на бал.



- Місто ми бачили лише з вікна машини, - розповідає соліст One Republic Райан Теддлер. – Але навіть цього вистачило, щоб зрозуміти, що Київ – надзвичайно прекрасне місто. До того ж, тут дуже гарні люди. Взагалі куди б ти в світі не подався, всюди чуєш, що Україна славиться красою своїх жінок. Я спочатку не вірив, але тепер сам в цьому впевнився. Українки дійсно найпрекрасніші у світі. Мабуть, у вас тут якесь особливе повітря чи вода, - сміється співак.

Щоправда, гурту довелося побачити не стільки жінок, як дівчат – основною аудиторією концерту стали підлітки, серед яких будь-яка людина старша 20 років мала б почувати себе пенсіонером. Та воно й не дивно – в основному, композиції One Republic звучать у молодіжних комедіях та серіалах, як-от, наприклад, пісня “Secrets” у стрічці “Учень чаклуна” чи “Good life” у “Легковажній відмінниці”. Тож надто дивувати публіку гурту не потребувалось – 16-річним дівчаткам вистачало просто присутності Райана на сцені.

Американці на диво прихильно поставилися до української аудиторії – гітарист Зак Філдкінс мало не після кожної пісні кидав у зал свої медіатори (мабуть, замість монеток – хотів повернутись в Україну), Райан плескав по долоням фанатів, а під кінець навіть позичив у якоїсь дівчини фотокамеру і знімав своїх колег, не забуваючи при цьому і співати. Хоча можна було б і не співати – все одно зал знав мало не кожен рядок кожної пісні One Republic.

Залом котилися хвилі шалених оплесків, кожного разу, коли Райан намагався вимовити російською: “Спасибо!”. За словами співака, він знає, що українська мова значно відрізняється від російської, але, на жаль, не знає жодного українського слова. Та пообіцяв, що наступного разу завітає до Києва вже з більш багатим українським словниковим запасом .

Коштували квитки на концерт 550 гривень, що дозволити собі може не кожен підліток. Тим не менш, фанати впевнені, що така ціна доволі виправдана:

- Я витратила на квиток всю свою стипендію, - зізнається студентка Ірина Борунова. – Але не шкодую зовсім. Все ж таки між живим виконанням і записом існує величезна різниця. До того ж, я вірю, що One Republic досягнуть ще більшого визнання і слави, тож через кільканадцять років буде приємно згадувати, що я побувала на їх концерті.

І дійсно, запальні мотиви, які чергувались з більш ліричними композиціями звучали дещо в інших варіаціях, аніж в альбомних версіях. По-перше, це був максимум імпровізації від Райана, котрий грав як на гітарі, так і на клавішах. Не позбувся гурт і віолончелі – невід’ємного атрибуту багатьох пісень. Власне, ця віолончель і стала своєрідною “фішкою” One Republic. Вперше її було задіяно у композиції “Apologize”, яка стала тричі платиновою і принесла гурту всесвітню славу.

- Для нас все починалось саме з пісні “Apologize”, - згадують хлопці. – Взагалі ця пісня змінила наші життя, до того ж, змінила їх дуже швидко. Але виконання саме цієї пісні навіть зараз, три роки потому після її виходу у світ, приносить нам найбільше задоволення. Та надалі ми плануємо записувати не лише рокові композиції для наших фанатів, але і співпрацювати з діджеями, що дозволило б нам охопити більшу аудиторію слухачів.

Справжнім блюзнірством здалось місце виступу One Republic – організатори запхнули величезну товпу фанатів і сам гурт у Crystal Hall, що у кращому випадку, та й то потріскуючи по швах, може вмістити 2000 чоловік. Двох тисяч, звісно, не зібралось. Дай Бог, щоб хоча б півтисячі було, але так чи інакше, люди мало не по головах ходили, то перепрошуючи, то сварячись з сусідами. Саме такі епізоди підпсували фанатам враження від виступу гурту. Політика організації незрозуміла – чи то хотіли зробити подію такою винятковою, чи просто саботували виступ, але тут і дитині зрозуміло, що навіть МВЦ чи Палац Спорту були б значно кращим вибором. Можливо, організатори турбувались про престиж, боючись вибагливості зірок.

Так чи інакше, та фанати лишились задоволені і довго не відпускали гурт зі сцени, вимагаючи продовження. Хлопці повертались і слухняно співали, вочевидь задоволені такою публікою. Та згодом пісні закінчились. До того ж, як зізналися One Republic, їх найбільшим бажанням є просто... виспатись. Мовляв, у Європі їм ще не вдавалось цього здійснити, то, може, хоча б чарівне українське повітря допоможе?..

Катерина Зінов’єва

Фото: "Комсомольська правда"