У Парку Київська Русь відбивалися від хана Батия і брали в полон ворожих монголів

Минулі вихідні дні виявились справжнім випробуванням для руських воїнів – вони приймали бій від монголів, захищали мури свого міста від жорстокого штурму та намагалися довести на двобоях свою мужність. Такими видовищами зустрічав гостей Міжнародний фестиваль “Київська Русь ХІІІ століття” у “Парку Київська Русь”, що після нещодавнього відкриття сезону вже набрав повних обертів і не втомлює дивувати візитерів свіжими подіями.

Відкриття фестивалю розпочалося вже традиційною для “Парку Київська Русь” билиною “Як Київ Києвом став”, яка розповіла глядачам про заснування і становлення столиці від пророкування Андрія Первозванного і до князювання Володимира Великого.

Щоправда, цих вихідних учасники театралізованих постановок поставились до своєї роботи з іще більшою відповідальністю – з історією свого міста приїхали познайомитись групи столичних школярів. За словами автора проекту “Парк Київська Русь” Володимира Янченка, саме присутність великої кількості дітей – основний показник успіху Парку:

– Для мене дуже важливо бачити усмішки на обличчях дітей, а тим більше – їх захоплення. Разом з київською обласною та міською владою ми дійшли консенсусу – з нашого боку ми матеріалізовуємо можливість відвідування учнями Парку, а власне влада її організовує. Адже, наші діти мають не просто пам’ятати чи знати історію та культуру своїх пращурів, а ще і гордитися нею. Діти – це носії наших традицій.

Фестиваль зібрав чимало гостей, що майже ні на мить не лишали огорожі ристалища та валів, спостерігаючи за ефектними постановками. Реалістичності реконструкціям додавала й погода, що морила спекою як відвідувачів, так і самих реконструкторів. У важких обладунках, озброєні точними копіями середньовічної зброї вони намагались вибороти свою першість на лицарських двобоях. А згодом на глядачів очікувала відтворення масового бою, що відбувався під мурами Києва у 1240 році. Історія, до речі, повторилась – як у 1240, так і у 2011 у бої перемогли монголи.

Цього сезону в Парку Київська Русь створюють стародавню атмосферу воїни-реконструктори з України, Білорусі, Росії та Франції. Також президентом Парку лишається кінний театр “Анкор”, що продовжує зачаровувати і дивувати відвідувачів новими шоу “Князівські вершники”.

Своєю грандіозністю і масштабністю зачарувало дійство штурму київської фортеці ханом Батиєм, яке дійсно нагадало справжню війну – шикування військ, бойові барабани й сам бій, у котрому брали участь як мечоносці, так і лучники. Але родзинкою штурму стала оригінальна копія метальної машини гравітаційної дії Требуше, яка в Середньовіччі була найпопулярнішою катапультою у всіх війнах. До того ж, бійці розповіли глядачам тактики війн ХІІІ століття, а згодом і продемонстрували захоплення у полон ворожих монголів. До речі, нинішній фестиваль можна назвати підготовкою до ще більш величної події, що вже за місяць відбудеться у Парку. На фестивалі “Лицарство ХV століття”, що відбудеться 18 та 19 червня, протягом двох днів Західна Європа гостюватиме в Стародавньому Києві.

З кожним сезоном Парк Київська Русь зростає не лише кількісно, але й якісно. Наприклад, вулиця Майстрів зібрала ще більше умільців – сьогодні тут можна знайти намети знахаря, літописця, волхва, гончара, ткача, коваля, кравця та багатьох інших митців. Крім того, майстри полюбляють навчати своїх умінь відвідувачів – варто лише звернутись до гончара і він розповість вам, як надати бажаної форми глечику й перетворити його на справжній витвір мистецтва. А коваль допоможе викувати, якщо не щастя, то гарну залізну троянду.

Парк Київська Русь для постійних відвідувачів став уже більшим, ніж просто заміською розвагою. Тут зустрічаєш усе більше знайомих облич, з деким уже навіть вітаєшся. А для молодого подружжя Панченків Парк – взагалі особливе місце.

– Тут рівно рік тому зустрів свою майбутню дружину, – каже Іван Панченко. – Тож, річницю знайомства приїхали святкувати саме сюди. Здивувались тому, наскільки більше стало відвідувачів, як обладнали Дитинець. Дітей теж сюди будемо привозити – атмосфера у Парку, ставлення організаторів та реконструкторів до своїх задач щирі, а таке зустрічаєш доволі рідко.

Катерина Зінов’єва

Фото УНІАН

Партнер фестивалю - торгова марка "Чернігівське".