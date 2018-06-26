Закриття ОМКФ: пошуки українських дружин і неочікувані результати

Другий Одеський міжнародний кінофестиваль вдруге за сезон зібрав своїх гостей на червоній доріжці біля Оперного театру, де 23 липня відбулась урочиста церемонія закриття кінофесту.



Більшість гостей відкриття до закриття не залишились. Отримавши нагороду від ОМКФ “За внесок до кінематографу”, Микита Міхалков всього кілька днів провів в Одесі, презентувавши на одному із вечірніх оупен-ейрів свою стрічку “Раба кохання”. Не залишився погостювати і голлівудський актор Джон Малкович, він поїхав вже за день після відкриття. На всі вісім днів кінофесту залишились лише члени основного журі – Ада Роговцева, Марія де Медейруш, Валерій Тодоровський, Клаус Ебер і Єжи Штур. Крім того, залишились і члени паралельних журі – американський режисер українського походження Вадим Перельман, продюсер Олег Кохан, український кінознавець і сценарист Сергій Тримбач та інші. Загалом гості ОМКФ – це стихійна маса творчих груп фільмів конкурсної та позаконкурсної програм, які кожен день змінюють один одного.

Церемонія закриття виглядала вже дещо апатичною – мабуть, свій відбиток залишили мало не щоденні дегустації коньяку “Шустов” гостями кінофесту. До речі, гостей і членів журі цього року очікувала вже більш гламурна програма – на зміну тогорічним вечіркам в одному з клубів на березі моря прийшли прогулянки на яхті, вечері в престижних ресторанах і екскурсії на завод “Шустов”. Тож, тієї неформальної атмосфери, що панувала на першому Одеському кінофестивалі, відтворити не вдалось.



- Мені подобається Одеський кінофестиваль. У нього є чудовий потенціал, - стверджує актриса театру і кіно Ада Роговцева. – Це – місце для зустрічі молодого та старшого покоління кіноперсон, місце для обміну досвідом і інтересами. Чудово, що цього року організатори залучили до кінофесту багато студентів – можливо, за цим стоятиме майбутнє українського кінематографу.

Оголошуючи свої рішення, журі постійно запевнювало глядачів в тому, що переможців обирали одноголосно. Результати, до речі, здивували багатьох – наприклад, головний приз отримала стрічка “Дівчинка-шибеник”, яку демонстрували ще на початку кінофесту. Приз глядацьких симпатій отримала дебютна робота Ясмін Самдерелі “Альманія: Ласкаво просимо в Німеччину”. Нагороду за кращу режисерську роботу - француз Оліас Барко - за чорну комедію “Вбийте мене, будь ласка”. Кращою акторською роботою визнана роль ізраїльтянки Карен Бергер у стрічці 2Night. Спеціальні призи від журі отримали уругвайська стрічка “Термін придатності” і болгарська “Прихисток”.

- Якщо до інших стрічок ми мали деякі сумніви, то “Дівчинка-шибеник” нам сподобалась від самого початку. Мені здається, що навіть я не міг би зняти такої стрічки, яку зняла Селін Ш’ямма. Вона створила окремий світ, яким жили глядачі, і кожен зміг знайти у цій стрічці те, що б йому сподобалось. А найважче – режисер залучила до роботи дітей, з якими, як відомо, працювати дуже складно.

“Кращий режисер” ОМКФ Оліас Барко зізнався, що в Україну він приїхав з особливою метою:

- Приїхавши до України, я зрозумів, що просто зобов’язаний знайти собі тут дружину, - зі сміхом зізнається він. – Мене збентежила краса українських жінок – ніколи не бачив таких. Тож, тепер, отримавши ще і нагороду від Одеського кінофестивалю, у мене буде більше шансів.

Результати основного журі у дечому збіглися з рішеннями паралельного журі. Наприклад, за рішенням кінокритиків кращою стрічкою конкурсної програми кінофесту стала чорна комедія “Вбийте мене, будь ласка”, а Федерація кіноклубів нагородила “Дівчинку-шибеника”. А Габріель Лерман, член Ассоціації голлівудської преси (організація, яка вручає одну з найпрестижніших премій – Золотий глобус) навіть включив ОМКФ до списку кінофестивалів, які відвідуватиме Асоціація у пошуку кіноорганізацій, які потребують фінансування. До того ж, у рамках програми “Українська лабораторія” нагородили короткометажку “Собачий вальс”, яка увійшла до українського кіноальманаху “Закохані у Київ”, аналогу визнаних “Париж, я люблю тебе!” і “Нью-Йорк, я люблю тебе!”.

Президент кінофестивалю Вікторія Тігіпко вже оголосила дати третього Одеського міжнародного кінофестивалю – він проходитиме з 13 по 21 липня 2012 року.

Катерина Зінов’єва

