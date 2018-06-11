Прага: У разі небезпеки Голем захистить своє місто

Легка завірюха, яка білить темні фасади старих будинків, носить пахощі кави поміж вузькими вуличками, струшує періодично прохолодні сніжинки просто за комір, додає срібла фігурам янголів і святих на церквах, виспівує якийсь свій джазовий мотив на деревах, і над цим усім висить блідий місяць та гвіздочки зірок – це все Різдво у Празі.

Духмяна кава, запашний глінтвейн, завжди тонізуюче пиво, а до цих смакот додаються або пухнасті кнедлики, або потужне коляно, а також (якщо сили залишаться) численні тортики і фантастичні тістечка – це теж Різдво у Празі.

Ледве помітні тіні та напівпрозорі фігури, котрі то зникають поміж старими забудовами, то раптом виринають на срібному сніжному тлі, і несподівані стогони та схлипи додають містики зимовим міським мелодіям – це також Різдво у Празі.

Ці тіни та привиди супроводжують Прагу упродовж століть, пражани до них звикли і страшенно дивуються, якщо котрийсь з туристів доброзичливо пропонує вигнати ці створіння, освятивши місцини їхнього мешкання, – ну як можна вигнати тих, хто бере участь у творенні історії міста?! Тим більше, що про декого з празьких містичних героїв уже написано в літописних джерелах і наукових книгах, їх досліджують вчені: від археологів та істориків – до фізиків та астрологів.

Моя празька подруга, перекладачка з української, Рита Кіндлерова, полюбляє історії про Голема, який прославив Прагу як середньовічний центр алхімії та окультизму. За словами Рити, серед сучасних науковців побутує навіть така специфічна думка: мовляв, Голем став символом … боротьби євреїв за свої права! Чому? Як мінімум тому, що його створив празький єврей Рабі Іуда Лев (Льов). Зазначу, що нещодавно прочитала кілька цікавих статей у google про Голема та його батька – Лев послугувався знаннями, викладеними у релігійному напрямку кабали.

Рабі Іуда Лев народився, жив і пішов з життя у XVI столітті, за правління короля Рудольфа Другого, який до єврейської громади Праги ставився вельми негативно. Власне. Антисемітизм, якщо користуватися сучасною термінологією, був у ті часи доволі розповсюдженим явищем в Європі, тож євреїв піддавали гонінням у багатьох королівствах і князівствах. У Празі ж узагалі йшло до погромів: врожаї були невисокі, міське населення бідувало, дехто уголос почав критикувати Рудольфа та його недалекоглядну економічну політику – і королеві не лишалось нічого іншого, як звинуватити у всьому євреїв та чаклунів (а це фактично синоніми для тих часів).

Переконавшись, що порозуміння з владою не буде, Рабі уважно вчитався у розумні книги, і вирішив: найкращий захист – це напад (цим принципом донині послуговуються у світі). У кабалі він знайшов знання, як зробити Голема – гігантське створіння, яке захищатиме євреїв Праги. Виліпив Голема з глини, що видобув на березі річки Влтави, оживив завдяки заклинанням на івриті – і отримав могутню фізичну силу, здатну забезпечити захист єврейських кварталів Праги. На лобі створіння Лев написав слово «ЕМЕТ», що означає «правда»…

На початку свого існування, Голем був слухняним і дисциплінованим бійцем: він належним чином виконував усі накази Рабі, допомагав людям, захищав єврейське гетто. Але чим далі дорослішав Голем, тим більш жорстоким та агресивним ставав. Він переніс «бойові дії» на вулиці Праги, вбиваючи людей. І Рабі вирішив вбити своє створіння, тим більше, що король Рудольф пообіцяв припинити гоніння та утиски єврейської спільноти. Рабі Іуда Лев витер з лоба Голема першу літеру слова «емет», залишилось «мет», що на івриті означає «смерть». «Життя залишило сильне велике тіло, Голем впав і ніби заснув», – інформують середньовічні пам’ятки.

Але науковці зазначають, що є дані, ніби син Рабі пробував оживити Голема, проте йому не вдалось правильно вимовити заклинання, і замість Голема з кутка кімнати постала сірувато-чорна тінь. І ця тінь у сутінках тихесенько виниряє з пітьми і тиняється вуличками та дворами старої Праги, і чомусь ніхто її не боїться. Але, як вважає моя приятелька Рита, у разі небезпеки Голем захистить своє місто! Щоб пражани і численні туристи спокійно насолоджувалися празьким Різдвом…

Богдана Костюк, спеціально для УНІАН