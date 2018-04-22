Літературні читання на батьківщині Куліша

Уже втретє чарівний, щедрий Сіверський край, який дав світові багатьох видатних людей, зібрав на Кулішеві читання шанувальників творчості великого історика, просвітителя, громадського діяча, творця української мови й нації, перекладача, філософа, етнографа, фольклориста, прозаїка, драматурга, поета, видавця, публіциста й критика Пантелеймона Олександровича Куліша.

Цього року на Кулішевій батьківщині побували гості з Києва та Сум: Олександр Лазаревський — краєзнавець, член Спілки професійних літераторів Росії, член Національної спілки письменників України, заслужений діяч культури України, правнук історика Олександра Лазаревського; Олександер Шокало — головний редактор науково-популярного журналу “Український Світ”, перший заступник головного редактора газети “Слово Просвіти”, культуролог, публіцист, літературознавець, перекладач, громадський діяч; Надія Наумова — завідувач відділу Національного музею Тараса Шевченка; Микола Стратілат — художник-графік; представники Сумського земляцтва в Києві: Катерина Безкровна — заступник голови земляцтва, виконавчий директор; Владислав Бойко — письменник, завідувач відділу журналу “Вітчизна”; Василь Довжик — письменник, радіожурналіст; Неля Грабовська — журналіст Київської державної радіокомпанії; Володимир Мордань — поет, член НСПУ, відмінник преси, лауреат премії імені О. Олеся; Сергій П’ятаченко — доцент кафедри зарубіжної літератури Сумського державного педуніверситету, кандидат філологічних наук; Марія Остапенко — науковий співробітник лабораторії українського фольклору Сумського педуніверситету; Тетяна Калашник — завідувач краєзнавчого відділу Сумської обласної наукової бібліотеки.

Поважних гостей тепло зустріли господарі: голова Шосткинської районної державної адміністрації Віктор Синегуб; міський голова Шостки Микола Нога; заступник голови райдержадміністрації Лідія Юдицька; начальник районного відділу культури Раїса Терешкова, директор Центральної міської бібліотеки імені Л. М. Толстого м. Шостки Ольга Євтушенко.

Спершу гості ознайомилися з Музеєм Пантелеймона Куліша, що в приміщенні міської бібліотеки.

“Хоча музею виповнився лише рік (урочисте відкриття відбулося 11 серпня 2006-го), за цей час у ньому зроблено чимало”, — розповідає провідний бібліотекар читальної зали Тамара Четверякова.

Чільне місце займає літературно-мистецька експозиція, найчисленніша за кількістю експонатів. Головна увага акцентована саме на виданні Кулішевих творів і літератури про нього. Широко представлені портрети побратимів, із якими видатний письменник і культурно-громадський діяч був у тісній співпраці, перезнімки з прижиттєвих світлин Пантелеймона та Олександри Кулішів. У вітрині під склом зберігаються раритетні видання Куліша.

Особливе місце відведено темі “Пантелеймон Куліш — Тарас Шевченко”. Привертає увагу відвідувачів і кольоровий перезнімок картини “Виїзд Т. Г. Шевченка з Борзни в хутір Мотронівку на весілля П. Куліша”. Адже Тарас Шевченко був боярином на весіллі в Кулішів.

Є в музеї оригінали та копії рукописів письменника.

Зачаровують і картини місцевих художників та учнів художнього відділення школи мистецтв: неповторні портрети Куліша й Шевченка з тополиного пуху, ілюстрації до творів Пантелеймона Олександровича, мальовничі краєвиди Гукового хутора, де від Кулішевої садиби лишилися тільки старезні липи.

У музеї оформлено й етнографічний куточок із предметами старовинного українського побуту. Одну з кімнат стилізовано під робочий кабінет письменника, де відтворено інтер’єр за описом його сучасників.

Експозиція музею весь час поповнюється новими експонатами. І цього разу Олександр Лазаревський додав до них оригінал документу, якому 200 років, де зібрано підписи гетьманів; Олександер Шокало подарував книжки “Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй. Подвижники нації” та “Моє життя”, до якої увійшли твори Пантелеймона Олександровича (“Жизнь Куліша”; “Хутірська філософія і віддалена од світу поезія”; “Повість про український народ”), а також випуски журналу “Український Світ”, присвячені П. Кулішу; делегація Сумського земляцтва в місті Києві подарувала рушник і книжки; місцевий письменник і краєзнавець, голова Шосткінської “Просвіти” Володимир Терлецький подарував книжку “Розіллюсь по ріднім краю. П. Куліш у взаєминах із земляками”.

Ініціатор створення музею Пантелеймона Куліша й започаткування Кулішевих читань — міський голова Шостки Микола Петрович Нога.

Кулішеві читання проходили на Гуковому хуторі, де була літня садиба й пасіка Пантелеймонових діда й батька — Кулішів хутір, що за сім кілометрів від давнього містечка Вороніж, (саме тут народився 7 серпня 1819 р. Пантелеймон).

На хутірському просторі малий бігав босоніж і на повні груди вдихав терпкий аромат полину, жадібно вбирав серцем рідну мову, фольклорні скарби, насолоджувався чарівним співом своєї матусі, засвоював традиції народної культури. Тут формувалися його характер і воля, всі неповторні особистісні риси.

Теплий літній сонячний святковий день Пантелеймона Цілителя зібрав шанувальників творчості Пантелеймона Олександровича: дітей, молодь, старші покоління.

І зазвучало правдиве Кулішеве слово, сердечне і щире, сповнене любові до рідного краю й свого народу.

Проникливо говорили про великого митця й мислителя письменники, художники, науковці, які наголошували на актуальності Кулішевої духовної спадщини сьогодні.

Саме Куліш першим став вживати в літературі й науці наймення Україна й послідовно відстоював волю свого народу, оскільки був переконаний, що кожен народ має повноцінне право вільно жити на своїй рідній землі. Це право освячене всеєдиним законом життя.

Дух творчості живе в Кулішевих земляках.

Зачарував присутніх виступ народного колективу автентичного співу “Криниченька” Миронівського сільського Будинку культури та зразкового дитячого фольклорного колективу “Проліски” будинку культури селища Вороніж. Зворушив своїм вокальним талантом Олександр Кириєнко з Шостки.

Учасники читань поклали живі квіти до пам’ятного знаку у формі дзвону, що встановлений на місці Кулішевого хутора. Посадили біля старезних лип молоду липку.

Надовго залишаться у пам’яті проникливі Кулішеві читання. Це свято засвідчило високу культуру, духовність і патріотизм.

Організатори читань поставили за мету відродити животворчу пам’ять про Пантелеймона Куліша, який залишив своєму народові велику духовну спадщину й частку свого серця.

Сьогодні великий духовний подвижник тільки починає оживати в нашій свідомості й наших серцях.

З появою світлої Кулішевої душі почалося нове життя Українського світу, Української людини — почалося відродження українського духу.

Усе, над чим працював Пантелеймон Олександрович, сьогодні на часі. І ми маємо жити співзвучно з його думками, з невмирущим духовним багатством його серця — робити спільну справу єдиними вустами і єдиним серцем.

Подвижництво Пантелеймона Куліша лишається для нас прикладом любові до України, натхненної праці для її розвитку.

Ірина Родченко