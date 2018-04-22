У Києві відкрилася ще одна україномовна книгарня

При видавництві «Смолоскип»

30 серпня у приміщенні київського видавництва «Смолоскип» на вул. Межигірській, 21 відкрилася українська книгарня.

Сьогодні українська література вже має кільканадцять імен, якими може пишатися. На українському книговидавничому ринку теж помітні зміни на краще. Яскравим показником є щорічний Форум книговидавців, який проводиться у Львові й щоразу приємно дивує якісними книжковими новинками. Але не все так гладко з реалізаціями, простіше кажучи, з можливістю продавати українську книжку.

У центрі Києва вже намітилася недобра традиція – модні бутіки витісняють слабших гравців ринку, якими здебільшого виявляються книгарні, які в у мовах жорсткої конкуренції просто не можуть сплачувати високої орендної плати. Так небагато з нас пам’ятають такі центральні книжкові магазини як «Мистецтво», чи «Ноти». Але, мабуть, усі вже наслухалися про епопею з магазином «Сяйво», якого систематично й прораховано випихають з-під Бессарабки. Схожа ситуація і з магазином «Знання» на Хрещатику. Звичайно, ще існують зо дві ятки з українською книгою на Петрівці, які з об’єктивних причин – крихітна площа – не можуть запропонувати читачеві усього спектру україномовної літератури.

І от на Подолі відкривається книгарня – просторе приміщення, у самому центрі міста, багато книжкових шаф з україномовною літературою. Засновники книгарні, а саме керівництво «Смолоскипа», запевняють, що готові подавати добрий приклад усім іншим видавцям україномовної книги, яку треба вміти доносити до покупця. Саме для того і відкривають книгарні.

«Думка відкрити в Києві саме українську книгарню з’явилася в «Смолоскипі» доволі давно. Актуальність її нині тим більша, в зв’язку з тим, що саме українські книжкові магазини все частіше закриваються, неспроможні витримати тієї орендної плати, яку вимагає місто», розповідає директор книгарні Ольга Погинайко.

На урочистій церемонії відкриття книгарні були присутні директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків, голова видавництва - Осип Зінкевич, а також керівник служби гуманітарної політики при секретаріаті президента Олександр Биструшкін, письменник і голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро Павличко. Окрім цього були на відкритті було присутнє старше покоління літераторів, молоді поети-двотисячники, а також усі, небайдужі до українського слова.

Головним критерієм відбору літератури на полиці нової книгарні стане українська мова. Також пан Зінкевич, голова видавництва, зауважив, що не буде у крамниці книг з ненормованою нецензурною лексикою, адже і цьому треба знати межу.

На момент відкриття асортимент книгарні налічував понад 3000 назв українських книг найширшого спектру видавництв. І це лише «стартовий» капітал, адже після вересневого Форуму книговидавців у Львові з’явиться ще більше хороших книг, яким обіцяють місце на полицях книжкового магазину при «Смолоскипі». Книгарня спеціалізується на реалізації української книжки гуманітарного напряму і тут можна придбати літературу, яку важко знайти в комерційно орієнтованих книгарнях.

Попід стінами книгарні розставлено багато шаф, які поділені за тематичними секціями: “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Гуманітаристика” (культурологія та літературознавство), “Суспільні науки” (соціологія, право, економіка), «Українська література», «Зарубіжна література», «Дитяча література», «Довідкові видання». Деякі українські видавництва, які, на думку засновників, на сьогоднішній день мають доволі широкий асортимент, матимуть окремі полиці, зокрема, це видавництво «Смолоскип», «Основи», «Факт» і «КМ Академія».

Окрему шафу відведено під альбоми. Найближчим часом обіцяють сформувати секцію з українськими журналами, які не можна купити на розкладках у метро, а саме «Всесвіт», «Дніпро» і навіть «Новинар». Окрім продавців, у книгарні працюють професійні консультанти, які допоможуть кожному відвідувачу підібрати книги на власний смак.

Як зазначив директор видавництва Ростислав Семків, засновники мали на меті створити книгарню зі «здоровою атмосферою». Тут не буде припалих пилюкою книг і написів «Руками не торкати». Усі книги стоятимуть у вільному доступі на полицях, кожен бажаючий може взяти її в руки й ознайомитися не лише зі змістом, але й навіть і з окремими розділами. Для цього у книгарні уже незабаром поставлять два зручні фотелі та журнальний столик. Усі ж розуміють – вибір книги – справа непроста. Тому покупець зможе вмоститися у фотелі з горнятком запашної кави (яку тут же у приміщенні книгарні можна придбати в передбачливо поставленому кавовому автоматі) і полистати книгу, яка зацікавила. Однак, коли хтось з читачів забруднить книгу кавою – змушений буде її купити. Це такий маркетинговий хід, жартують засновники книгарні.

Окрім широкого вибору україномовної літератури, спокушають і ціни – у книгарні вони доволі низькі. Директор зазначає, що ставитимуть націнку лише 35%, що сприятиме низькій і доступній ціні на книжку.

Таким чином, у твоєму місті з’явилася нова книгарня. Завітай.

Книгарня «Смолоскип». вул. Межигірська, 21. Працює з 11 до 19 год. Вихідний – неділя

Дарина Дашко