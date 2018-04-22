Просто феномен літературного процесу
Нечасто, на жаль, літературний процес у межах нашої держави супроводжується приємними феноменами. Але на щастя і з цієї сумної тенденції трапляються просто таки дивовижні винятки -літературний фестиваль «Просто так»...
Нечасто, на жаль, літературний процес у межах нашої держави супроводжується приємними феноменами. Але – уже на щастя – і з цієї сумної тенденції трапляються просто таки дивовижні винятки. Саме таким є літературний фестиваль «Просто так», що 8 вересня відбувся в Коростені на Житомирщині.
Унікальність фестивалю яскраво помітно на тлі майже повної відсутності серйозних всеукраїнських літературних конкурсів. Підкреслю – не книжкових, а саме літературних – коли оцінюється автор без жодної тіні видавця. Молодіжні літературні конкурси – на кшталт «Смолоскипа» чи «Гранослова» мають величезне значення для літпроцесу, втім – обмеження за віком робить їх неуніверсальними. Літературні премії – на кшталт «Тараса Шевченка» – поки що також фактично обмежені рівнем «заслуженості» автора. Залишаються маргінальні конкурси – найчастіше ті ж молодіжні, видавничі, або й регіональні – з максимально врізаним фінансуванням і майже непомітною медійною підтримкою, що забезпечує потрапляння на конкурс лише другорядних авторів.
|Василь Шкляр
Журі очолив відомий український письменник Василь Шкляр. Згодом він прокоментував конкурс, як особистий сюрприз: збираючись на нього, пан Шкляр досить скептично передчував рівень і учасників, і організації, проте справжній рівень, як виявилось, його приємно здивував. Дещо інше зауваження з цього приводу мав член журі, знаний літературний журналіст, критик і письменник Михайло Бриних: на його думку, реальне змагання за гран-прі велося між трьома учасниками, всі ж інші були на рівень нижчими, ба, навіть на призові місця, будь його воля, не могли би претендувати. Проте волі Михайла Бриниха не сталося, і в кожній з номінацій були призери: і в «поезії», і в «прозі», і в «дитячій літературі», і в «літературній критиці» і нарешті в «гумористичній літературі». Перших премій було лише дві – в номінації «поезія» лауреатом став молодий письменник і художник Богдан-Олег Горобчук, у дитячій літературі відзначилась прозаїк і віднедавна – дитяча письменниця Галина Соловей.
Особливо жорстка боротьба велася за Гран-прі конкурсу. І, як то часто буває, коли автори стоять приблизно на одному рівні, а голоси членів журі діляться мало пропорційно, долю вирішує позаконкурсний контекст. У кулуарах вдалося отримати анонімний коментар від одного з членів журі: оскільки ситуація з рішенням журі щодо оцінки вартісності літературних творів зайшла в глухий кут: кожен «суддя» вперто стояв на своєму, було прийнято рішення віддати Гран-прі своєрідному відкриттю фестивалю, а отже менш відомому ніж той же Б.-О. Горобчук, хоч і значно старшому за віком – харківському поету О. Бобошко, який став справжнім сюрпризом (черговим приємним) для В. Шкляра. Таким чином м’який поетичний стиль, з майстерним вплетенням «східної» стилістики цього разу переміг і енергетичну, іскристу і водночас заглиблену поезію, і чарівну, з любов’ю до дітей і до слова виписану, казку.
«Просто так» має всі шанси перетворитися якщо не на чільний, то принаймні на один з найсильніших всеукраїнських (а там – дивись – і міжнародних) літературних фестивалів. Це станеться за умови, якщо ні організатори, ні спонсори не втратять ентузіазму в цій благородній справі меценатства.
Теодосій-Ольгерд Зелінський