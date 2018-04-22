ГОГОЛЬFEST представлений численними головами Гоголя

7 вересня у стінах столичного “Мистецького Арсеналу” стартував проект «ГОГОЛЬFEST». Організатори вирішили надати мистецько-музичному фестивалю чималого розмаху: проект розпланували на декілька років і поділили на чотири етапи. Два наступні етапи стартуватимуть у травні та вересні 2008 року відповідно, а кульмінацією стане заключна частина Перший міжнародний фестиваль мистецтв «ГОГОЛЬFEST» у квітні 2009 року – саме на 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.

Перший етап фестивалю містив декілька частин: візуальну (проект «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ»), театральну (вистава-перфоменс «СМЕРТЬ ГОГОЛЯ») та музичну.

Основною умовою творів мистецтва, репрезентованих у стінах “Мистецького арсеналу” є їхня спорідненість із суттю архітектурного простору музею. Відкривав «ГОГОЛЬFEST» всеукраїнський художній проект «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ», у рамках якого відомі художники України представляли свої портрети Гоголя чи роботи, на яких зображено численні голови Гоголя присвячені його особистості.

За участю Центру сучасного мистецтва “ДАХ” у день відкриття відбувся і перформенс “GOGOШИНЕЛЬ”. Та й який Гоголь без відомої “Шинелі”?! У “Арсеналі” їх було аж три – макети шинелей, висотою у два людські зрости, знаходилися тут же, в приміщенні музейного комплексу. На стінах “Мистецького Арсеналу” висіли роботи, М. Вайсберга, І. Чічкана, А. Карпенка, В. Ралка, О. Ройтбурда, А. Криволапа та інших митців.

Тут можна було побачити безліч профілів відомого класика – як намальованих, так і на інсталяціях, розчулював портрет оголеного Гоголя, вражала голова письменника на тарелі – явна алюзія на голову Івана Хрестителя.

Наступного фестивального дня, а саме 9 вересня, відбулася грандіозна етно-паті за участю етно-хаос гурту “ДахаБраха”, Каті Chilli та Сиваша. Мабуть, така гучна музика в стінах “Арсеналу” ще не лунала. Містичне освітлення, моторошна і водночас жива та запальна музика, а також натовп фанатів “ДахиБрахи”, які прийшли підтримати улюблений гурт, створювали своєрідну теплу атмосферу і додавали магічності самому дійству.

Особливо розвеселив шанувальників новий хіт гурту, назва якого зі староукраїнської перекладається приблизно як «давати-брати». Лідер гурту під акомпанемент музики, яку можна було б охарактеризувати як етно-реп, викрикував “тьолки” і отримував правильну відповідь від дівчат-учасниць – “Йоу”.

Дещо охолодила атмосферу Катя Chilli, яка пробувала імпровізувала в космічному світлі під космічно-електронну музику.

Однак найбільша інтрига «ГОГОЛЬFEST», а саме театральний проект “Смерть Гоголя”, залишається поки що невідкритою. Як воно, панічно боятися власної смерті й бути похованим живим? А може, усе це людські домисли навколо смерті видатного митця... А може, усе прояснить ще одна інтерпретація смерті Гоголя у постановці театру “ДАХ”?

Далі буде...

Євгенія Ковалевська