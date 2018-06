"Джаз Коктебель-2012": "розумні" пісні Катамадзе і циганське весілля від Бреговича

Понад 70 концертів відбулося на трьох сценічних майданчиках X Міжнародного фестивалю «Джаз Коктебель», що пройшов 30 серпня - 2 вересня в Коктебелі.

29 серпня, в ”нульовий” день фестивалю, виступила білоруська група ”Ляпис Трубецкой”.



Цього року фестиваль проходив на два тижні раніше, ніж зазвичай. За словами президента фестивалю Лілі Млинарич, традиційні терміни перенесли через узгодження з концертними графіками британських музикантів, запрошених на фестиваль.

- Британські нотки - це пов`язано з пошуками нового, свіжого, цікавого. Наша велика мрія - привезти кубинський джаз. Зараз ведемо пошук партнерів, ймовірно, що наступного року, привеземо, - зазначила пані Млинарич.

"Ляпіси" привезли новий альбом ”Рабкор”.

На прес-конференції з приводу офіційного закриття заходу президент Ліля Млинарич повідомила, що цього року фестиваль відвідали близько 7 тисяч глядачів.

Найбільшу кількість глядачів зібрала білоруська група ”Ляпис Трубецкой”, балканський виконавець джазу Горан Брегович, грузинська співачка Ніно Катамадзе і білоруське кабаре-бенд «Серебряная свадьба».

The Tiger Lilies

Також публіка намагалась потрапити на виступи відомих світових зірок - англійців The Cinematic Orchestra, The Tiger Lilies і віртуозного норвезького гітариста Бьорна Берга.

За словами Лілі Млінарич, окрім глядачів із Києва, Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Запоріжжя фестиваль відвідала публіка з близького і далекого зарубіжжя – Росії, Білорусі, Польщі, Туреччини, США.

Програми більшості учасників «Джаз Коктебель» відповідали гаслу «Щастя є».

У прес-службі традиційного партнера фестивалю – ТМ «Коктебель» підкреслили, що програми більшості учасників «Джаз Коктебель» відповідали гаслу «Щастя є».

- Якісний джаз під келих відмінного витриманого коньяку в оксамитовий сезон - що може бути кращим в останні літні дні - зазначила представник ТМ« Коктебель» Олена Шестакова.

Подарунок місту - лавка у формі хмари.

На згадку про ювілейний - десятий фестиваль - організатори подарували місту роботу скульптора Костянтина Скритуцького з керамічної мозаїки - лавку у формі хмари, на якій одночасно можуть розміститися шість чоловік.

Фестивальні виступи проходили на трьох сценах: NuJazz Stage - на території пляжу Юнге; на Волошинській сцені - в саду Будинку-музею Волошина (для знавців сучасного джазу та імпровізаційної музики); на Open Stage - денній безкоштовній сцені.

На думку куратора Волошинської сцени Олексія Когана, нинішня програма для поціновувачів елітного джазу виявилася найкращою за програми колишніх років. Публіка намагалась потрапити на виступи голландського композитора Mike del Ferro, джазової піаністки із Чехії Daniela Valtova та української співачки Юлії Роми.

- Не було жодного концерту, схожого на інші. Віковий ценз глядачів - від 15 до 80 років. Кожен знаходив у програмі щось своє. В майбутньому форми змінюватимуться – ви самі побачите, - зазначив Олексій Коган.

Балканський музикант Горан Брегович і його «Весільно-похоронний оркестр» (Wedding & Funeral Band) представили альбом «Шампанське для циганів» - продовження пластинки Alkohol. Перед виступом Брегович пообіцяв, що буде грати стільки, скільки публіка буде танцювати. Концерт тривав майже три години.

Горан Брегович привіз ”Шампанське для циган”.

«Виступ Горана Бреговича став справжнім подарунком для шанувальників джазу. Його музика – суміш балканських, циганських і європейських традицій. Також Брегович відомий як шанувальник хороших спиртних напоїв. Мабуть тому атмосфера концерту нагадувала розкішну весільну вечірку», - зазначили в прес-службі традиційного партнера фестивалю ТМ «Коктебель».

Грузинська співачка Ніно Катамадзе і її музичний колектив Insight виступили на фестивалі з альбомом Green.

Грузинська співачка Ніно Катамадзе.

«Ніно Катамадзе була гостею п`ятого фестивалю «Джаз Коктебель» і її виступ ще довго згадували шанувальники філософської музики. На десятий – ювілейний фестиваль - Катамадзе привезла «розумний» джаз і цей виступ став одним з найяскравіших у фестивальній історії», - прокоментували представники ТМ «Коктебель».

Білоруська група кабаре-бенд «Серебряная свадьба» на фестивалі «Джаз Коктебель» представила програму «LATERNA MAGICA» («Чарівний ліхтар»). Свій новий альбом група присвятила старовинному діапроектору.

«14 пісень - 14 картинок-листівок «чарівного ліхтаря» - це несхожі історії, які змінюють одна-одну. Діапроектор занурював глядача у світ пригод в епоху, коли ще не було ані телебачення, ані Інтернету», - розповіли музиканти.

Білоруська група кабаре-бенд «Серебряная свадьба».

Також «Серебряная свадьба» привезли на «Джаз Коктебель» лялькових виконавців: примару, що проходить курси водіння; смерть, що переслідує поета; черв`яка - ланку харчового ланцюжка. На концерті прозвучали пісні з нового альбому, так і вже відомі шанувальникам ансамблю.

Соліст німецької групи «De Phazz» Карл Фрієрсон.

«Спеціальним музичним сюрпризом», який закрив фестиваль, виявився соліст німецької групи «De Phazz» Карл Фрієрсон, який в цього року приїхав на фестиваль зі своїм сином.

Всього за 5 фестивальних днів на 3 сценах виступили понад 40 музикантів. На Волошинській сцені, в саду Будинку-музею Максиміліана Волошина виступили: Jim Ridl TRIO (USA), Arne Jansen Trio (DE), Mike Del Ferro (NL), Pulcinella (FR), Arman Jazz Trio (RU), Одісей Богусевич & Winter Sun (RU), Вероніка Кожухарова (RU), Едуард Діля Приступа & Є-BAND (UA) і ін.

На центральному музичному майданчику фестивалю Nu Jazz Stage глядачі побачили програми: The Cinematic Orchestra (UK), Горан Брегович і Wedding and Funeral Band (INT), Ніно Катамадзе & INSIGHT (GE), The Tiger Lillies (UK), «Срібне весілля» (BY), Mama’s Gun (UK), Магнус Лінгрен & Batucada Jazz (SE), Bjorn Berge (NO), ZORGE (RU), Обидві Дві (RU) і ін.

На безкоштовній денній сцені “нової і молодої музики” Open Stage пройшли щоденні презентації нових проектів відомих музикантів і виступи молодих артистів: Tinavie (RU), Sophie Villy (RU), Лаура і Марті Крісті (UA), Nina Karlson (RU), Денис Аду Квартет (UA), Morfe (BY), TreeOrange (UA) та ін.

Анна Хрустальова

Фото надані прес-службою ТМ "Коктебель"