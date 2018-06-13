«Сімейні читання» в Одесі: ми допомагаємо відкрити двері в храм

В Одессе 7-8 сентября состоялся III Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения».

В фестивале приняли участие ведущие украинские православные издания: журнал для семейного чтения «Фамилия», молодежный журнал «Отрок.ua», журнал для сомневающихся «Фома в Украине», женский журнал «Самарянка», детские журналы «Капельки» и «Шишкин лес».

«Фестиваль «Семейные чтения» создан для популяризации православных семейных журналов – качественной публицистики, которая содержит проповедь традиционных христианских ценностей», - отметили организаторы.

Презентация православных журналов в Национальной юридической академии Украины.

Епископ Обуховский Иона (Черепанов) на фестивале "Семейные чтения" в Одессе.

«Больше половины браков сегодня распадаются. Большинство считает себя людьми православными, крещены в православной церкви, но, к сожалению, не все понимают, что такое православие, и что такое настоящая православная христианская семья. Мы стремимся донести до них понятие, как жить так, чтобы семьи не распадались, чтобы люди взаимно обогащали друг друга и возрастали в духовной жизни», - отметил епископ Обуховский Иона (Черепанов), глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, руководитель проекта «Семейные чтения».

Специальный гость из Москвы - протоиерей Дмитрий Смирнов, член Патриаршего совета РПЦ по вопросам семьи и защиты материнства.

В свою очередь, специальный гость мероприятия протоиерей Дмитрий Смирнов, член Патриаршего совета РПЦ по вопросам семьи и защиты материнства, отметил, что «цунами европейского отношения к браку, женщине, детям заполняет улицы наших городов», и задача Церкви этому препятствовать.

По мнению главного редактора журнала «Фамилия» Наталии Горшковой, «светские печатные издания редко пишут правдивую информацию, о том, что сейчас происходит в обществе, что происходит с семьей».

Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Андрей Кожушный обратил внимание, что многие, проходя сегодня мимо храма, говорят: «Господи, у меня на тебя сейчас нет времени, а потом, когда мне будет нужно, я тебе такую большую свечку поставлю, и десять просфор куплю, может двадцать - больше не куплю…».

«Стяжание и корыстолюбие – вот что характеризует духовность нашего современного соотечественника», - считает отец Андрей.

Протоиерей Павел Полещук, благочинный храмов 1-го одесского округа, настоятель Свято-Алексеевского храма считает, что фестиваль поможет найти духовные ориентиры не только тем, кто знакомится с церковной жизнью, но и церковным людям.

Литургия в храме святых мучеников Адриана и Наталии на Французском бульваре.

Фестивальный день 8 сентября начался с богослужения по случаю престольного праздника в храме святых мучеников Адриана и Наталии на Французском бульваре. В этот день Православная Церковь вспоминала святых мучеников Адриана и Наталию - покровителей брака.

Божественную литургию возглавили председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона и викарий Одесской епархии епископ Белгород-Днестровский Алексий.

Встреча в Одесской духовной семинарии.

После богослужения состоялось основное мероприятие фестивальной программы - презентация журналов, выступления детских коллективов и общение с издателями в Свято-Андреевском подворье. На улице, у входа в подворье, была организована ярмарка православных изданий-участников фестиваля.

Выступление детского коллектива в Свято-Андреевском подворье.

Издатель детского православного журнала «Капельки» Наталия Белянова отметила, что этот журнал не рассчитан на церковную аудиторию.

«Проникнуть в детские души иногда бывает тяжело. На страницах журнала мы говорим о том, что христианство и православие - это радость. Наш журнал для возрастной категории от нуля до 99 лет, ведь душа навсегда остается ребенком. Каждый журнал – это отдельная тема: Рождества, музыки, воды (Крещения Господня)… В каждом номере – тематический диск с песнями. Этот журнал способен объединить семью», - рассказала Наталия Белянова.

Представитель детского журнала «Шишкин лес» рассказала о том, что журнал рассчитан на детей от 6 до 10 лет, в его основу положены передачи «Шишкин лес» и «Доброе слово».

Главный редактор журнала "Фома в Украине" Антон Никитин и зам. главного редактора Александр Карпенко презентуют журнал.

Заместитель главного редактора журнала «Фома в Украине» Александр Карпенко отметил, что данное издание является настольным помощником миссионера.

«Фома в Украине» поможет открыть двери в храм и найти Бога», - отметил он.

Презентуя журнал «Отрок», его автор игумен Валериан (Головченко) отметил, что это издание «для тех, кто не перестал в жизни чему-то удивляться».

«Аудитория «Отрока» – молодые люди от 15 до 35 лет. Вопросы, которые поднимаются в журнале, людям глубоко церковным могут показаться незначительными. Мы должны умалять себя до проблем подростково-молодежных».

Отец Валериан отметил, что на страницах журнала авторы говорят с теми, «до кого еще можно достучаться».

«В интернете много грязи выливается на Церковь, священнослужителей. Вы слышали о «крестоповале»? Когда в столице, на центральной площади, был спилен крест. Меня возмутил не поступок голых теток – у них ума как у инфузории туфельки… Меня возмутило то, что люди не бросились одергивать за руку, а достали мобильники и стали снимать… Мы пишем, о том, чтобы люди задумались, и если завтра человек увидит подобное, чтобы обнял этот крест и скажет: «Хочешь спилить, спили вместе со мной, но поругать своего Бога я тебе не дам!», - сказал Валериан (Головченко).

Главный редактор журнала "Фамилия" Наталья Горошкова на фестивале "Семейные чтения"

Рассказывая о журнале «Фамилия» главный редактор журнала Наталия Горошкова отметила, что на создание журнала вдохновило желание сохранить семью и научиться любить.

Представитель женского журнала «Самарянка» рассказала, что перед презентацией шла по городу и увидела на газетной раскладке светских СМИ 14 женских журналов.

«Они не понимают вопросов веры и духовных стремлений женщины. Общество навязывает в светских журналах стереотип действий, и женщина следует им, но счастливой себя не чувствует. В нашем журнале представлен мир глазами женщины - радость материнства, любовь и духовный поиск, красота православия и веры», - отметила представитель журнала «Самарянка».

Гости «Семейных чтений» приняли участие в творческих встречах с авторами, посетили выставку-ярмарку книг и журналов.

После официальной части, участники фестиваля прогулялись по Дерибасовской и спустились по Потемкинской лестнице.



Посещение одесских катакомб.

Фестиваль «Семейные чтения» в Одессе прошел по благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке Одесской епархии.

Проект осуществляется под руководством епископа Обуховского Ионы (Черепанова), главы Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Участников фестиваля принимал Свято-Иверский мужской монастырь в Одессе.

Как сообщал УНИАН, первый фестиваль «Семейные чтения» состоялся в феврале этого года в Виннице, а второй в Севастополе в мае. Основная задача всеукраинского фестиваля «Семейные чтения» - представить в регионах ведущие отечественные православные журналы.

Участниками фестиваля могут стать издания, тематика которых направлена на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе, а также издания, включенные координационным советом Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в перечень СМИ, рекомендованных к распространению в храмах и монастырях УПЦ.

Анна Хрусталева

Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля "Семейные чтения"

