МЗС РФ спробував пояснити поштову помилку, звинувативши японську газету у привласненні "чужого листа"

"До нас регулярно звертаються або журналісти, або громадські організації з проханням висловити думку щодо якихось іноземних ЗМІ, які акредитовані в Москві... До нас близько місяця тому було звернення щодо можливості співпраці з газетою "Санкей сімбун". Ми проаналізували матеріали цієї газети за останні кілька місяців і дали свій висновок, який формулювався таким чином: оскільки більшість матеріалів носить відверто ангажований і критичний характер (в контексті спотворення фактів), а іноді навіть агресивні матеріали у них публікуються, то, ми вважаємо недоцільною взаємодією з цією газетою", - цитує Захарову Дождь.

За її словами, це "лист не належав газеті, це не лист, який призначався їм. Це чужий лист. Вони вирішили можливим собі привласнити його...".

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Представниця МЗС РФ також вважає, що, "оприлюднивши цей лист, газета зробила антипіар по відношенню до себе".

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ помилково відправило рекомендацію не давати інтерв'ю японській газеті "Санкей" в редакцію самої газети.