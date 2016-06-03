МЗС РФ оконфузився, направивши рекомендацію не давати інтерв'ю японській газеті в редакцію самої газети

Згідно з відкритим листом на адресу офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, опублікованого на сайті газети "Санкей", дана рекомендація, скоріш за все, призначалася одному з російських відомств, цитує повідомлення редакції журналіст Олексій Ковальов.

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"Газета "Санкей" серед основних друкованих видань Японії займає особливо крайню позицію, будучи націоналістично спрямованою. У багатьох статтях про Росію міститься критика, часом нападки, неодноразове спотворення реальності, передається негативна точка зору. Спираючись на антиросійський стиль подачі останнього часу, ми не рекомендуємо давати інтерв'ю цьому виданню", – цитує редакція газети електронний лист МЗС РФ, що потрапило в редакцію цієї самої "націоналістично спрямованої" газети.

Редактор цієї газети, у свою чергу, висловивши незгоду з точкою зору МЗС РФ, констатував: "Міністерство закордонних справ, яке курирує зовнішні зв'язки Росії, великої країни, допускає такі елементарні помилки, як надсилання офіційного листа не тому адресату. Залишається зробити висновок, що останнім часом державні установи Росії з таким завзяттям, по-рабськи, слідують за Його Високоповажністю Президентом, що втратили хватку у цих справах".