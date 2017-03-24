Метрова ігуана перервала тенісну гру в Маямі (відео)
14:16, 24 березня 2017Курйози
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Рептилія дуже хотіла подивитися матч, сидячи на турнірному табло.
Ігуана засіла на табло / скриншот
Величезна ящірка перервала тенісний матч у Маямі. Поєдинок поміж німцем Томмі Хаасом та чехом Іржі Веселі був у самому розпалі, проте раптом на турнірному табло з'явилася метрова ігуана.
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Спершу її намагалися зняти за хвоста, але ящірка вивернулась і пробіглася кортом, а потім під гучні крики й сміх глядачів знову вмостилася на табло. Гру продовжили, а рептилію більше не чіпали, дали спокійно додивитися теніс.
Метрова ігуана перервала тенісну гру в Маямі
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