У Генштабі ЗСУ фіксують у ворожих військах нові випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

Два десятки новоприбулих на бойові позиції в Україні окупантів втекли в невідомому напрямку на викраденому КАМАЗі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням.

"У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку", - інформує Генштаб.

Зазначається, що на цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.

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Війна новини - дезертири в ЗС РФ

Раніше зокрема начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що до 40% росіян, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися в зону бойових дій.

За його словами, високий рівень виснаження сил особового складу і низький морально-психологічний стан змушує окупантів проводити часті ротації.

ISW раніше оцінили, що деморалізація, погане командування і контроль серед російських військ можуть надати українським силам можливості для проведення розумних контрнаступів.

Втрати РФ в Україні - останні дані

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 206 200 окупантів, з них 480 за попередню добу. Крім того, згідно з ранковими даними Генштабу, у боях знищено, зокрема, 22 російські артсистеми, 11 цистерн і 31 БПЛА.

Крім того, Авіація Сил оборони України за 27 травня завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ, а також три - по зенітно-ракетних комплексах РФ.

Згідно з даними Global Firepower, втрати РФ у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

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