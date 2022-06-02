До 40% росіян, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися в зону бойових дій.

Окупаційна армія змушена часто здійснювати ротації через низький морально-психологічний стан своїх солдатів.

Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"За наявною інформацією, високий рівень виснаження сил особового складу і низький морально-психологічний стан змушує окупантів проводити часті ротації. При цьому від 30 до 40% окупантів, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися в зону бойових дій", - сказав Марченко.

Через це, за його даними, російська влада змушена відправляти в бій "свіжі необстріляні" частини, які після зустрічей з бійцями Збройних сил України також швидко втрачають свій бойовий потенціал.

"Такими темпами окупанти дуже швидко виснажать свою "другу армію світу", - стверджує глава ОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого в Україні ліквідовано близько 30 тис. 850 російських загарбників.

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