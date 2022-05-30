За даними американських експертів, окупантам не вдалося повністю оточити Сєвєродонецьк.

Зростаючі втрати серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше знизять можливості Росії й приведуть до подальшого морального занепаду.

Про це йдеться в звіті американських експертів Інституту вивчення війни.

"Міністерство оборони Великобританії заявило 30 травня, що російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів середньої і молодшої ланки. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що офіцери батальйонної і бригадної ланки продовжують висуватися вперед і в небезпечну зону — замість того, щоб командувати з тилу і делегувати повноваження нижчим офіцерам — через те, що старші російські офіцери покладають на них "безкомпромісну відповідальність" за їхні дії. Міністерство оборони Великобританії також повідомило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму і модернізації в російських збройних силах і що триваючі втрати цих молодших офіцерів ускладнять командування й управління, особливо в батальйоні. Тактичні групи (БТГ), зібрані з тих, що вижили з кількох інших підрозділів", - йдеться у звіті.

ISW раніше оцінили, що деморалізація, погане командування і контроль серед російських військ можуть надати українським силам можливості для проведення розумних контрнаступів, особливо у зв'язку з тим, що російські військові продовжують вкладати ресурси в битву за Сєвєродонецьк за рахунок зусиль на інших напрямках.

"Внутрішнє інакомислення в російських військових колах, яке стверджує, що Кремль робить недостатньо для перемоги у війні, продовжує зростати. Колишній офіцер Федеральної Служби безпеки (ФСБ) Росії Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) засудив заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що пріоритетом "спецоперації" в Україні є звільнення Донбасу. Гіркін заявив, що Кремль відмовився від ідеологічних основ конфлікту, зосередивши увагу на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України і що поняття "денацифікація" і "демілітаризація" забуті. Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати", - нагадали у звіті.

За даними експертів, незгода Гіркіна символізує триваючі зрушення в колах російських військових ентузіастів і колишніх військовослужбовців.

"Як раніше повідомляв ISW, Кремль неодноразово переглядав свої цілі війни в Україні у бік пониження через невдачі на полі бою. Кремль все частіше стикається з невдоволенням не росіян, які виступають проти війни в цілому, а військових і націоналістичних діячів, незадоволених втратами Росії і незадоволених мінливим ставленням Кремля до війни. Російські офіційні особи все частіше не можуть використовувати ті ж ідеологічні виправдання вторгнення перед обличчям явних невдач, а відсутність конкретних військових досягнень в Україні буде як і раніше розпалювати внутрішнє невдоволення війною", - йдеться у повідомленні.

В цілому, за минулу добу аналізу ситуації в Україні експерти дійшли таких висновків:

Російські війська продовжували поступово захоплювати райони Сєвєродонецька, але ще не повністю оточили місто.

Російські сили зосередилися на перегрупуванні під Ізюмом для відновлення наступу на Слов'янськ і Барвінкове і провели лише незначні безуспішні атаки. Російські війська поступово просуваються до Слов'янська і в найближчі тижні мають намір штурмувати саме місто, але навряд чи доб'ються вирішального успіху.

Російські сили в Харкові продовжують концентрувати свої зусилля на запобіганні виходу українського контрнаступу на міжнародний кордон між Харковом і Бєлгородом, і в останні дні українські сили не проводили будь-яких значних операцій в цьому районі.

Обмежена українська контратака в північній частині Херсонської області за останні 48 годин не просунулася далі, але порушила російські операції. Російські війська зробили кілька безуспішних атак на український плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Зростання втрат серед російських молодших офіцерів ще більше погіршить моральний дух і можливості командування і управління Росії.

Нагадаємо, за даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, російським окупантам вдалося просунутися всередину Сєвєродонецька, що на Луганщині.

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