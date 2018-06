Європейський Лама: Кінець світу не прийде у 2012 році

Інтерв'ю з Ламою Оле Нідалом в авторській програмі "Ткаченко.UA" взяв генеральний директор групи компаній "1+1" Олександр Ткаченко.

Т. Де Ваш буддійский одяг?

Л. Я буддист-мирянин, я не чернець. В будь-якому випадку це б мені не пасувало. Тож я одягаюся, як усі. Немає спеціальної уніформи для, так би мовити, буддистів, які живуть нормальним життям у світі.

Т. Коли ми говоримо про вашу місію. Ви бачите себе як міссіонера-буддиста чи…?

Л. Я подорожуючий професор. Місіонери це люди, які кажуть, що "те, що у вас є - погано, ви повинні робити те, що я вам скажу", так? Я так не кажу. Я кажу "те, що у вас є мабуть гарно для вас, так? А ми отак от працюємо. Подивіться, чи вам це подобається".

Т. Чому буддизм набуває все більшої популярності в Україні та Росії - країнах, у яких є вікова традиція християнства?

Л. Християнство прекрасне, коли вам потрібен хтось інший, хто підкаже, що і як Вам робити! Але тим, хто хоче бути незалежним - буддизм пасує більше. Ми довіряємо нашому уму, розуміємо, що він по суті подібний до простору - це означає, що його неможливо знищити, йому не можна зашкодити і страх зникає. З цього рівня відсутності страху ми можемо починати насолоджуватися всіма прекрасними речами, які відбуваються - всі ці машини за вами, блискучі колеса, ваше гарне обличчя і все це.

Наступна річ - все стає цікавим просто тому, що відбувається.

І потім третій крок, ми бачимо що всі істоти прагнуть щастя і бажають уникати страждань і що їх багато - а я лише один. І, мабуть, більш важливо зробити щось для них. Безстрашна, спонтанна радість та активне співчуття природньо розвиваються, коли ми медитуємо.

Т. Тобто у вас немає страху?

Л. Так, немає. У мене сотні стрибків з парашутом, я стрибав навіть після того, як ледь не розбився медитуючи в повітрі. Я люблю гасати на шаленій швидкості на потужних мотоциклах БМВ, швидкі повороти і подібні речі. Але в Єропі гарні дороги, жодних сюрпризів.

Т. Ви говорите про буддизм, як про філософію, а не релігію?

Л. Це не релігія. Це - лігія. Ре-лігія означає, що ви намагаєтеся отримати назад щось, що було втрачено, так? Re-ligare на латині. Але буддизм каже, що ми були завжди заплутані, наш ум завжди був подібний до ока, яке може дивитися назовні та бачити все, але не бачити себе. І тепер у нас є дзеркало.

Т.: Багато людей з України та Росії, які є частиною християнської культури, напевно назвуть ваше вчення сектантським…

Л: Ми і є секта, теж саме стосується і православ'я. Всі є сектою. Всі є частиною цілісності, так? Термін "секта" походить від латинського secta, що означає "частина". Ми є частиною буддизму. Вони є частиною християнства. Всі є сектою. Хіба тільки є одна релігія, що включає в себе все – в такому разі це не секта. Це вже релігія.

Т.: Але чи не є бог всесвітом? Чи означає це, що існують різноманітні боги, чи все таки бог один?

Л.: Будда не є богом. Він лише розповідає якими речі є насправді. І, чесно кажучи, ми намагаємося уникати богів. Ми бажаємо їм багато щастя, але трохи подалі від нас. Тому що, ви знаєте, вони говорять так багато кумедних речей, вони обмежують свободу людей і все в такому дусі. Таким чином, ми говоримо "дякуємо". Нам подобається залежати від нашого власного внутрішнього бачення, внутрішнього способу мислення, але якщо боги будуть казати людям робити хороші речі, ми були б щасливі. Але релігії дуже небезпечні. Якщо озирнутися назад, то можна побачити, що за 2000 років релігії вбили більше людей, ніж це зробила політика. І це досі відбувається по всьому світу. Наприклад, зараз на Близькому Сході. В різноманітних країнах мусульмани або ісламісти вбивають один одного, знаєте, куди не подивишся, всюди багато людей, які гинуть від релігій. Вони можуть тиснути на людей з усіх боків, що у людей не залишається шансу і вони починають поводитися менш по-людськи. Вони все спалюють, вони спалюють жінок, тому що можуть вважати іх відьмами, вони роблять всі такі речі. Дуже небезпечна релігія.

Т. Ви нетрадиційний лама…Ви так легко дозволяєте собі критикувати, наприклад іслам.

Навіть іслам? Іслам - це найгірша катастрофа, яка у нас є на Заході. У нас є цілі частини наших старих прекрасних культурних міст, які повні сміття, кругом валяється папір, і будь-що. Там жінки ходять подібні до палаток і так далі. Це жахливо. Ви йдете туди як вільна людина, знаючи, що жінки прагнуть виглядати гарно і щоб на них дивились, і ви бачите ці палатки, які ходять довкола, і у вас це все є і це як відчуття брррр.

Т.: Одна справа – релігія, а інша – спосіб, яким люди використовують її.

Л.: Ні, вони всі говорять... якщо прочитати всі заповіти Корану, то ви дізнаєтеся про те, що треба вбивати євреїв, вбивати християн, вбивати невіруючих. Якщо прочитаєте всі ті речі, то знайдете все це там. Що ми повинні зробити, так це акцентувати увагу на здоровому глузді, і передбачити кримінальну відповідальність за деякі дії. Всі ті речі, які йдуть проти життя людей, поваги до людей, свободи людей – зробити все це протизаконним. Ось у чому роль уряду, тому ви не знайдете подібного в релігіях.

Але це не дуже типово чути таке. Тому що всі намагаються бути політично коректними.

Л.: Я скажу вам, що відбувається, коли помирають люди, які були політично коректними. Вони стають надзвичайно збентеженними, тому що звикають казати щось інше, ніж те, що вони думають насправді. Вони звикли йти наперекір з власним розумінням. І вони часто намагатимуться сховатися поміж скель і кущів, як тварини… А потім вони з'являться у наступному житті, маючи прекрасну шубку і чотири лапи.

Т. Але це політично некорректно, я вже не кажу, що це неправильно і відповідно до релігійних принципів.

Л. Ні, ні - я політично некоректний, я стараюся бути чесною людиною. Коли я помру, я побачу свій власний ум і я не граю в жодні ігри. Жодних ігор. Я говорю точно те, що думаю. Або я говорю - "я не знаю". От у справі української політики… Мене просили друзі не говорити про це занадто багато, але я сказав "я не можу справді прийняти, що маленька дівчинка, Тимошенко, чи як її звати, зараз в тюрмі. Я думаю, що це варварство!" Але я не знаю нюансів цієї теми. Я не буду говорити про щось з великим значенням, якщо не розумію, що саме відбувається. А ще я хотів би зустрітися з вашим боксером. Хотів би побачити, як він робить свою справу. (сміється).

Т. Є певні чутки, щодо вас, виправте мене, якщо я помиляюся.

Л. Ні, ні, будь-ласка.

Т. Ви їсте м'ясо.

Л. Мені подобається м' ясо.

Т. Справді?

Л. Так, але я не дозволяю, щоби когось вбивали заради мене. Коли мені доводиться їсти м"ясо, то я бажаю тваринам кращого переродження. Моя дружина та я були вегетаріанцями три з половиною роки. Притримуватися такого харчування нам завадили наші постійні мандри, ми щодня в новому місті, нас приймають люди зі своїми уставленими звичками і в цьому є складності. Мій власний вчитель сказав: "Ви повинні їсти нормально в любому місці". Отож, я роблю певні побажання для кращого переродження тварин, яких їм, і це все, що я можу зробити. Я не можу приїхати у гості і сказати - "Послухайте, ви повинні приготувати повністю нову їжу просто тому, що я приїхав".

Т. І ви дозволяєте собі пити алкоголь?

Л. Дуже небагато. Це забирає занадто багато часу. Я прокидаюся зранку і в мене 5 програм в моїй голові, а от з тиском і біллю від алкоголю - я, мабуть, був би менш ефективним. Часом я трішки випивав, але тепер мене це не цікавить. Я в стані блаженства увесь час. Я відчуваю себе так добре постійно, алкоголь, якщо розібратись, це зовсім не те.

Т. І ви все ще прихильник вільної любові чи ні?

Л. Вільна любов? Я не знаю, що сказати. Сім'ї - це основа наших суспільств. І добре було б людям, краще пізнати один одного перед тим як створювати сім'ю. Я думаю, це правильно.

Т. Яку практику чи медитацію ви використовуєте щодня?

Л. Як правило уявляю Будду над моєю головою, він танцює, спускається вниз в мій серцевий центр, сідає там і наповнює мене світлом, і я йду займатися справами.

Т. Ви дитина 60-х: секс, наркотики, рок-н-ролл і таке інше...

Л. УСЕ!!!

Т. Ви зійшли з того слизького шляху, а Ваші друзі з тих часів теж зімнили спосіб життя?

Л. Ті, хто лишилися з наркотиками - вбили себе. Вони померли. Це не працює. Люди думають, що наркотики можуть принести щастя. Наркотики, такі як психоделіки, ЛСД, мескалін, DMT та інші речі

Т. І ви їх всі знаєте?

Л. Так-так, я знаю їх всі. Я написав роботу про це в університеті в Копенгагені. Я списав купи паперів, а коли ми поїхали на Схід на три роки і повернулися назад, хтось їх викинув. Мабуть, я ніколи не отримаю докторську ступінь, але з цим все гаразд. Лама - це достатньо. У будь-якому випадку, у нас це було. Жоден наркотик не може дати щастя. Єдина річ, яку може зробити наркотик, це сконцентрувати щастя, яке могло б бути у нас протягом півроку, у вісім годин. Повне блаженство під ЛСД, наприклад. Це вони можуть зробити, але потім чогось не буде вистачати. У вас закінчиться запас. Це якби ви палили свої гроші, свої гривні, замість вугілля чи нафти. Це потребує занадто багато ресурсів. Наше багатство - це гарні враження, які є в нашій підствідомості, те що відбувається всередині. Всі гарні думки і все, вони просто фьють! Вони згорають дуже швидко. Ви знаєте, дуже блаженно, але дуже швидко. І після цього люди стають дивакуватими, вони нещасливі і вживають наркотики внутрішньовенно - кокаїн чи героїн чи подібні речі. І тоді їм приходить кінець. Це було те, що ми також спостерігали, це було причиною, чому ми й прийшли до буддизму, бо так ви отримуєту справжнє щастя зсередини. І це працює.

Т. А хто з ваших приятелів з 60-х…

Л. Залишився живим? Ніхто. З групи з п'ятидесяти людей в Копенгагені, які писали музику, яку ще слухають сьогодні, генії, яскраві люди. Тепер моя дружина померла в 2007 році. Це було жахливо. Жахливо для нас, гарно для неї.

Т. Але сучасна молодь і надалі так живе, музика змінилася, але все інше ні.

Л. Я знаю… Так само у Європі, у нас є місця в багатьох європейських містах, які звуться "кутком мерців" і люди, які тусуються там, щезнуть через три тижні. Вони будуть мертвими. Я думаю, що це небезпека для молодих людей. Небезпекою для молоді є недостатність енергії. Занадто багато заплутаності. На Заході - недостатньо спорту. Люди в Україні виглядають зараз краще за наших, так? Але недостатньо спорту, недостатньо справ і так далі. І потім оце сидіння за комп'ютером, іграми – це не найкраща ідея.

Т. А яким чином вони можуть змінити свій спросіб життя, ну щоб стати нормальними?

Л. Я думаю вони стануть ними! Батьки просто не будуть давати їм жодних кишенькових грошей, якщо діти не будуть слідувати їх прикладу, не здадуть екзамени і таке інше. Я маю на увазі нормальний здоровий тиск. Такий, який був у нас у всіх. (сміється). Ми отримали це від життя і звідусіль.

Т. Чому в цих духовних місцях, таких як китайський Тибет, Непал, Бутан люди такі бідні?

Л. Мабуть, навпаки. Оскільки вони бідні - вони духовні. Якось так. В будь-якому випадку, я думаю, що вони живуть в дуже важким місцях куди складно дістатися. Ви просто не можете побудувати завод чи великий офісний центр там чи щось по типу цього - це просто їм не підходить. Це означає, що це місце, де певне старе знання багато разів витримало вітри та великі колеса, багато багато разів, так? І воно вижило, воно змогло вижити там. Хоча зараз і розпадається, дуже швидко зникає.

Т. Чому?

Л. Єдине місце де вони дійсно намагаються підтримувати культуру - це Бутан. Вони все ще роблять це. Всі інші місця, такі як Ладакх, Мустанг та по всіх Гімалаях це зникає.

Т. Чому?

Л. Люди втратили багато цього знання, я думаю. Люди, в яких сильна буддійська карма, сьогодні перероджуються на Заході.

Т. Справді?

Л. Так, я впевнений в цьому. Багато моїх друзів приходять до мене і я показую їм речі, які несуть стародавнє буддійське знання і вони кажуть "так, звичайно". Дійсно! Я думаю, що в нас є масовий рух - буддизм був розрушений на Сході і прийшов на Захід. У мене є учні перед якими я постійно знімаю капелюха. Вони надзвичайні. Дійсно надзвичайні.

Т. Тобто ви вірите, що світло приходить зі Сходу на Захід?

Л. Так, і економіка і все інше йде на Схід. Це добре. Вони отримують трохи демократії, більше свободи. А у нас, дякуючи їм, є більше глибини. Я думаю, це добре.

Т. Але ви не подорожуєте в Китай? чи китайський Тибет?

Л. Ні, я не їзджу туди тому… Я був…був. Це був фантастичний тур, але це було повністю нелегальним в 1986. Моя дружина, я та декілька друзів подоружували в південному Тибеті по всім місцям, де люди ніколи не бачили білого обличчя. Вони ніколи не бачили білої людини. Ми приїхали, і я благословляв людей з грузовиків, з коней, я всюди побував. І ми бачили дуже цікаві місця. Місця з 900-т річною історією нашої лінії, з часів КармАп та ШамАрп, та інших лам, які багато чого зробили. Отож, там було дійсно цікаво. У лютому ми їхали через східний Тибет - було мінус 40 і ми були в кузові відкритих грузових машин. Було холодно. Моя дружина і інша жінка отримали всі теплі речі, які в нас були, а чоловіки замерзали. Коли ми приїхали туди ми зупинялися перед китайськими контрольними постами, виходили з машини, обходили їх - машина проїзджала і ми знову сідали в неї.

Т. І ви не подорожуєту до китайського Тибету зараз?

Л. Моя дружина та я провели 4 роки в Гімалаях з 1968 по 1972, коли ще всі старі високі вчителі були там. Ті, хто вижили, кому вдалося уникнути нападів китайців в 1951 році в східному Тибеті і в 1959 в центральному Тибеті та по всій країні. Вони всі пішли звідти, і я та моя дружина могли бути з ними всі ці роки та вчитися у них.

Т. І зараз там не буваєте?

Л. Немає за чим. Китай скінчився. Тибет… у них є невелика кількість таємних йогінів там, але для того, щоби з ними зустрітися необхідно дуже багато часу і багато чого ще. Правильно буде сказати, що знання тибетського буддизму прийшло зараз на Захід.

Т. БагатолюдейвУкраїні, та й у світі говорятьпрокінецьцивілізаціїу 2012 році. Чого мають боятися зараз люди і що означає бути готовим до переходу?

Л. В Європі усі говорять про іслам, і це, як на мене може бути кінцем світу для Західної Європи. Іслам повсюди. Жахлива історія. Та у будь-якому випадку, існує так багато колективної карми, так багато різних почуттів, думок, ідей, рухів у просторі, що це не так вже й просто зупинити. Ми будемо жити набагато довше, аніж до 2012!

Т. Є думка, що у 2012 році відбудеться не фізичний кінець цивілізації, а перехід на інший духовний рівень.

Л. Знову ж таки - дуже багато енергії, занадто багато сили, яка нами рухає та занадто багато звичок, це не може просто так закінчитися. Навіть у найгірші часи Другої Світової війни більше американців померло на вулицях, аніж на фронті. Занадто багато енергії, занадто багато руху - нас усіх підштовхують ті речі, які ми зробили, сказали чи подумали в минулому. Можна випити? Думаю, я можу знову говорити.

Т. Є ж певні методи, що дозволяють боротися з негативними емоціями?

Л. Є така медитація, яку б я рекомендував використовувати всім - вона надзвичайна. Ви дозволяєте атлетичному красивому Будді проявитися перед вами. Ви приймаєте ясне світло з його лоба у ваше чоло, воно наповнює вашу голову і це відбувається зі звуком ОМ. Це приносить користь вашому тілу. Ви приймаєте червоне світло в ваш рот та горло - це приносить користь мові, це відбувається разом із вібрацією А, потім ви приймаєте синє світло в середину вашої грудної клітини на рівні серця, і це дуже добре для утримання та заспокоєння ума, і це відбувається зі звуком ХУНГ. Отож у вас є ці три світла - білий, червоний та синій; ОМ А ХУНГ від Будди. Потім він розчиняється в світлі, зливається з вами і, коли ви закінчуєте це, ви почуваєтесь добре.

Т.: Як довго може тривати ця дорога до щастя? Скільки часу це займає?

Л.: Це залежить від кількості попередніх життів, що ми робили в нашому минулому житті, скільки завіс нам потрібно видалити, як довго нам потрібно чистити дзеркало доки це настане... але, зазвичай люди почувають себе краще вже через кілька років практики. Гаразд, чесно кажучи, ми ймовірно, отримуємо найкращих людей. Я вважаю, що ті, хто приходить, їх дійсно приваблює простір, почуття простору – це свобода, відсутність обмежень, це сам ум, який несе в собі силу, його безстрашність, його радість та активне співчуття. Це насправді цікаво, вірно? Це те, чого ми шукаємо.

Т. А от хто в Україні та Росії в основному приходить на Ваші зустрічі?

Л. В-основному, молоді люди, інтелектуали, студенти, але також робітники. Всі приходять.

Т. Вони чого шукають?

Л. Ми завжди перевіряємо чи в них є принаймі на три пальці відстань між бровами та волоссям, гарні буддисти, чи не так? (сміється). Ми їх приймаємо.

Т. Для чого це їм?

Л. Вони приходять тому, що вони щось шукають. Я маю на увазі непостійність - довкола щодня ми бачимо старих людей, хворих, чуємо про тих, хто помер. Ми знаємо, що це трапиться також з нами, і тоді в нас з'являється інтерес, ми можемо сказати "чи є щось, що виходить за рамки цього? щось, чому я можу абсолютно довіряти?". І потім ми бачимо, що не можемо довіряти тілу - воно постаріє, захворіє та помре. Ми не можемо також довіритись думкам та почуттям. Єдина річ, якій ми можемо абсолютно довіряти, це - простір, який робить все можливим і може усвідомлювати все - мається на увазі ум. Ми можемо довіряти дзеркалу за картинками, можемо довіряти тому, що усвідомлює, але не тим об'єктам усвідомлення - вони є Діснейлендом, який приходить та відходить увесь час. Тоді, якщо ми починаємо працювати з цим розумінням, ми стаємо буддистами.

Т. Чи демонстрували Ваші вчителі коли-небудь якісь надзвичайні можливості?

Л. Увесь час. Постійно.

Т. Ну осяжні чудеса…наприклад літаючу чашку чи щось інше?

Л. Я не думаю, що бачив таке. В-основному, я бачив зміни на рівні сприйняття людей. Я можу розповісти про багато зцілень, коли люди були дуже хворі і лама допоміг людям. Мені потрібно подумати про це іншою частиною свого ума. Що нас найбільше вразило - це коли ми зустрілися з Кармапою. Це було надзвичайно. Одного разу у нас були проблеми з поліцією і наш перший лама, який був до того, коли ми зустріли Кармапу - ми просто думали про нього і просили його, і всі документи щезли. Поліція загубила документи. Вони не змогли сказати, як це відбулося. Ми тоді сказали "дуже дякуємо". Було декілька таких історій, які дійсно нас вразили. І звісно всі фізичні знаки, які ви отримуєте - радість, знак на маківці голови і інші речі. Старий чоловік, який подорожує в горах вживаючи 3 чайні ложки води в день, а потім медитує довгий час і подібні речі. Ми все це бачили. Це були наші вчителі і вони вражали.

Т.: Які у вас стосунки з Далай Ламою?

Л.: Можна сказати, що, стосовно збереження Тибету і всього з цим пов'язанного – я на 200% на його стороні. Щодо інших речей, знаєте, є декілька тибетських політиків, тому що в Тибеті існує 4 школи Тибетського буддизму, три з яких – старі школи червоних капелюхів, і ми з тих, хто медитує і не маємо нічого спільного з політикою.

Т.: Тобто ваші стосунки не є...

Л.: Ні, у нас все добре, ми друзі, ми дуже близькі друзі, але ми з різних шкіл. Я тягну в бік своєї школи, а він тягне в бік тибетської політики, його школи, його організації і так далі. Ні, ні, ми любимо один одного, коли ми зустрічаємося ми дуже гарні друзі, я на маю на увазі, насправді з 72-ого... з 73-ого року, коли він вперше приїжджав до Європи, то ми з дружиною були там. Ми чудово провели час разом. Всі бачили дуже чіткий відбиток руки на місяці... був повний місяць. І в листопаді... наприкінці жовтня – на початку листопада, в той час, коли в Данії ніколи немає снігу, в день, коли він приїхав до нашого Центру випала ціла ковдра снігу, дуже вражаюче.

Т.: Ви згадали про декілька шкіл в буддизмі, чим вони відрізняються?

Л.: Є одна школа яка є дуже старою. Вона існує десь з 750-ого року, коли був такий великий майстер медитації, великий тантричний майстер, якого звали Гуру РінпочЕ, або ПадмасамбхАва. Він увійшов в Тибет і там до 800 року все було дуже добре, там було багато буддійської активності. Тоді було побудовано таке місце, яке називалося Сам'є, і після цього він залишив там одну зі своїх головних дружин Йеше Цог'ял. Коли він залишив її, це нагадувало начебто він хотів, щоб вона навчила канібалів змінити свою дієту, або щось на зразок цього. Коли він зробив це – залишив свою жінку, вона медитувала, а не займалася політикою. Потім прийшов король ЛангдармА та все зруйнував. В той час існував так званий чорний бон, або чорний шаманізм з убивствами багатьох тварин і насиланням всього того страху за-для досягнення певних результатів. В результаті, до 1050 року в Тибеті не було буддизму. А потім були часи Марпи... саме в той час, коли ісламісти або мусильмани зруйновували високу культуру Північної Індії повсюди... і араби з заходу, вони зруйнували всю стару культуру, відрізаючи носи статуям будд, спалюючи бібліотеки та все навколо. Все це відбувалося в ті часи. І були вбиті мільйони. В той час з'явився Марпа і отримав всі різноманітні повчання, які він тільки міг отримати від індійців. Він провів там приблизно 16 з половиною років. Він приходив туди тричі, останній раз, коли вже був дуже старий. Він ходив по горах, щоб зустрітися зі своїми вчителями востаннє, і потім з'явилася так звана "нова хвиля". Все старе з часів 750 року було вже зруйноване і тільки приховані повчання ще були там. Їх називають Н'їнгма, або старий стиль, ми ж є іншими. І серед таких інших є одна група, яка зветься Кадампа, сьогодні їх називають Гелугпа. І Гелугпа означає доброчесні. Це школа Далай-Лами. Переважно вони є ченцями, маючи дуже великі організації. В той час як інші буддисти більш світські, розслаблені і так далі.

Т.: І немає ніякого протиріччя між цими школами?

Л.: Ні, ні, ніяких протирічь. Просто люди різні. Деяким до вподоби більше думати та розмовляти, деякі більше полюбляють блаженство і медитацію. І ми є людьми типу блаженства.

Т.: Чи можна розпізнати духовних родичів, якщо вони існують?

Л.: Дуже цікаво. Коли я розповідаю про пустоту...

Т.: Коли ви розповідаєте про що...?

Л.: Про пустоту, коли ніщо є нічим по своїй суті, але все виникає з умів, які складені разом, змінюються та зникають знову. Коли я даю ці повчання, я бачу 10 відсотків очей, які говорять: "Вау!. А інші (киває головою) – не чують жодного слова. І це сім'я. Ті, хто довіряють уму самому по собі. Поза межами всіх концепцій: це існує або не існує. Ті, хто довіряють цьому, безпосередньо переживають те, що відбувається. Це сім'я.

Т.: Так що у вас величезна сім'я.

Л.: Велетеньска сім'я. Я заснував 630-640 центрів по всьому світу і я об'їжджаю навколо світу двічі кожен рік. Я дав Пхову(ПРИХИСТОК) двомстам тисяч людей за всі роки, починаючи з 87, давши ті зовнішні знаки і всі інші речі. У мене сотні тисяч учнів.

Т. А що таке центр? Як він працює?

Л. Просто певна кількість людей збирається медитувати разом. У тибетців є унікальне з точки зору психології та філософії знання ума. І вони вважають, шо коли ви концентруєтесь на певних формах з енергії та світла, вимовляєте звуки, які пасують до цих форм, це відкриває внутрішню систему. Потім форма розчиняється в райдужному світлі і зливається з нами, і тоді той, хто сприймає, об'єкт сприйняття та акт сприйняття стають одним цілим. З цього виникає багато інтуїтивного бачення і відбувається багато гарних речей. Це знання не можливо віднайти десь в іншому місці. Воно зберігалося в Тибеті останні тисячу років і зараз з китайцями воно зникло. Майже нічого не лишилося.

Т.: Більшість людей, які долучаються до вашого вчення тут в Україні, вони раніше переважно були християнами, чи взагалі атеїстами…

Л.: Я не думаю, що до нас приходить багато християн. В основному, це люди, які починали з матеріалізму, чи звичайних цінностей. Потім вони почали відкривати для себе буддизм. Я маю на увазі, що повчання Будди про ум є надзвичайно цікавими, воно показує людям те єдине, що залишається - це усвідомлення. І це підходить їм. Нині вчені з Національного Наукового Центру доводять, що якщо продовжувати розщіплювати (найменшу) частинку, то в решті-решт від неї нічого не залишиться. Дотримуватися напрямку матеріалізму – це не вірне рішення. І потім, навпаки, повний вакуум заповнюється частинками, і ніхто не знає звідки вони беруться. Це означає, що нігілізм - не є чимось важливим. Це не вихід. І якщо ми зможемо уникнути цих двох речей, цього поділу на "це не тут, це не там", то наш ум буде мати набагато більше свободи, щоб стати творчим, сильним та переживати важливі речі. Ось про що йдеться: дозволити нашій свідомості бути дзеркалом за картинками, океаном під хвилями, усвідомленням, яке бачить все за межами відомих нам речей.

Т.: Як пояснити людям, які не цікавляться, що означає енергетичний вплив, духовний зв'язок і подібні речі?

Л.: Вони ніколи не дізнаються. Якщо вони не цікавляться, вони ніколи не дізнаються.

Т.: Якщо вони почули щось...

Л.: Тоді в них виникне деякий інтерес, тоді я б сказав: "Спробуйте і підіть на лекцію, навіть тільки для того, щоб подивитись, що ви будете відчувати. І не треба мати забагато концепцій щодо цього, не треба мати забагато очікувань, а просто подивіться, чи підходить те, що ви почуєте вашій голові. І якщо ви вважаєте, що це підходить і ви почуваєтесь добре щодо цього, і в цьому є сенс, що це пояснює досвід, який ви отримали ще в дитинстві і це, і це, і це... Якщо ви зробите так, добре, починайте вчитися медитації.

Т.: Тобто ви не агітуєте їх, не штовхаєте їх, щоб вони приходили, ви просто...

Л.: Ні, ні, ні. Я маю на увазі, найгірше, що хтось може зробити – це спробувати переконати людей. Це ніби дати їм капелюха неправильного розміру, він упаде їм на очі, і прийдеться весь час піднімати його. Найдурніше, що хтось може зробити – спробувати місіонерствувати. Хтось руйнує чиєсь власне життя і всі інші почувають себе обмеженими та нещасними. Це безглуздя. Інша справа – презентувати свій товар як у супермаркеті, хтось може взяти це, або те, і потім піти.

Т.: Тобто, не можна зробити людей щасливими, якщо вони не готові бути щасливими?

Л.: Ні, тому що вони не зрозуміють, про що ви говорите.

Т.: Дуже вам дякую за те, що були сьогодні з нами.

Л.: З радістю. Ви знаєте, я чув про останнє якісне шоу в вашій країні, усі інші роблять мильні опери. Так що дякую за ваш час. І взагалі, кожен раз я з любов'ю приїжджаю до України.

T.: it's really my pleasure to be with you.

Т.: Я дійсно отримую задоволення бути з вами...

Дякую, це було Ткаченко. Юа.