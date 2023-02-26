Чоловіка знайшли і затримали.

У Варшаві кіт допоміг спіймати злочинця, якого оголосили в розшук кілька судів за шахрайства в інтернеті, повідомляє PAP.

Чоловіка підозрюють у численних шахрайствах в інтернеті на популярному сайті продажів. Крім того, щодо нього видали розпорядження про встановлення місцеперебування й ордери на арешт. Загалом шахрай мав три вироки до позбавлення волі загальною тривалістю 17 місяців.

Поліція навідалась додому до чоловіка, проте вже на початку розмови з його тещею зрозуміла, що та не співпрацюватиме зі слідством.

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Поліцейські, не зважаючи на позицію жінки, перестрибнули через паркан, після чого постукали у двері та увійшли до будинку. Усередині з'ясувалося, що в будинку перебувають троє людей і кіт.

Чотирилапий видав підозрюваного своїм поглядом: пильно вдивлявся у темну пляму під сходами, де переховувався підозрюваний. Врешті чоловіка затримали і доставили до СІЗО.

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