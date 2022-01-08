Після 30 хвилин "процедури" у тварини була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а пральним засобом пахло навіть з рота.

У Дніпрі ветеринари врятували кота Брошу після 30 хвилин, проведених у пральній машині.

"Котик Броша дуже любить спати у барабані пральної машини. Там темно, затишно та тепло. А останнього разу там ще й дуже доречно виявилася собача лежанка, яка вимагала прання. "Додаткові комфортні умови", - мабуть, подумав Броша і ліг спати в затишному містечку. Лежанка виявилася сірого кольору, як і сам котик. Через це господиня котика не помітила вихованця і запустила "пралку", - розповіли у клініці, де лікували кота.

Зрештою тварина пробула у пральній машині близько 30 хвилин, перш ніж власники її почули. Коли дверцята відчинили, кіт вибіг і намагався втекти. Його зловили, висушили та повезли до ветеринара.

Читайте такожДіти вирвали кігті, ходить лише на подушечках: волонтери розповіли про нову проблему врятованого кота (фото)На огляді в домашнього улюбленця виявилася низька температура, було чутно хрипи в легенях. Очі тварини не розплющувалися через порошок, а пральним засобом пахло навіть з рота.

"Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі та незабаром котик вирушив додому. Зараз він почувається добре - активно бігає і стрибає по дому, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, однак Броші дуже пощастило. Не дарма у котів 9 життів", - зазначили ветеринари.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії домашніх тварин визнали законними членами родини. Відтепер вони матимуть справжні ідентифікаційні картки, внесені до національної бази даних.

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