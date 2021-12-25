Серед здобичі вусатого - сорочка тюремного наглядача, спідня білизна, взуття, пристрій для куріння канабісу і навіть живі вугри.

П'ятирічний кіт-клептоман на прізвисько Кіт з серйозною "кримінальною" історією тероризує околиці новозеландського міста Крайстчерч.

Останні три роки вусатий краде речі на тихій приміській вулиці, а нещодавно примудрився притягти додому пристрій для вживання наркотичних речовин, а також пакет з білим порошком, пише Mail Online.

Серед здобичі пухнастого злочинця також були, наприклад, сорочка тюремного наглядача, трусики, бюстгальтери, туфлі та навіть живі вугри. Один з місцевих жителів почав спеціально обтяжувати свої черевики 2,5-кілограмовими сталевими носками, щоб уберегти їх від кота.

Власники тварини Джіні та Девід Рамбольди не знають, як із нею впоратися і зупинити злодійство. Остання здобич привернула до сім'ї увагу поліції.

"Ми граємо в кішки-мишки з цим злісним порушником. Особливе занепокоєння викликає остання знахідка Кіта - пристрій для куріння канабісу. Ми поговоримо з Кітом про те, звідки він його взяв", - сказав представник поліції.

Тварина нахабно проникає до будинків через вікна або котячі двері пізно вночі та краде все, що їй трапиться. Іноді за ніч може принести додому до шести предметів, а деякі речі не може протягнути через двері для тварин і кидає просто у дворі.

"Кіт любить взуття, він любить туфлі з етикетками - Nike або Adidas ... жіночі купальники, рукавички", - каже господиня кота.

Сім'я виставила перед будинком два контейнери з накраденими речами та запискою з вибаченнями для сусідів, які приходять забрати своє майно назад. Однак ті знаходять витівки кота навіть кумедними.

Раніше УНІАН писав, як у США жінка годувала грудьми кота на борту літака. А в Майамі вболівальники за допомогою прапорів феєрично врятували кота на стадіоні.

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