Один з російських "волонтерів" розповів, що жителям Маріуполя видають жахливі пайки.

В Маріуполі окупанти створюють видимість гуманітарної допомоги жителям. Замість пайків з нормальними консервами вони видають людям настільки огидну їжу, що від неї відмовляються навіть коти.

Про це свідчить аудіозапис з розповіддю від російського "волонтера", яку на своїй сторінці в Telegram опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так званий "волонтер" описував життя людей в Маріуполі та зазначив, що в місті дуже зросли ціни на продукти, а гуманітарна ситуація залишається складною. На думку чоловіка, навіть через два місяці проблема з їжею не вирішиться.

"Дуже багато людей похилого віку, які, навіть якщо якимось чином доповзли, оформили цю пенсію в 7 тисяч рублів... Але повірте, там зараз ціни ого-го які й ситуація гуманітарна досить-таки ще залишається складною", - зізнався чоловік.

Крім того, окупанти видають маріупольцям настільки погану гуманітарку, що консерви з таких пайків не їдять навіть коти. Росія намагається створити "картинку" для пропаганди, видаючи людям їжу.

"А те, що дається, там пайки від "Єдиної Росії", ще там деякі... Їх їсти неможливо... Всі люди кажуть, що там просто настільки огидні консерви, що навіть коти їх не їдять. Тобто відкриваєш, а там якась жижа смердюча і так далі і тому подібне, таких моментів ще дуже багато", - розповів"волонтер".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти продовжують вивозити маріупольців у фільтраційні табори та депортувати їх в РФ.

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