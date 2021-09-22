Вусатий вихованець, мабуть, так стомився, що заснув в незручній для тварини позі прямо біля стіни.

Користувач Twitter з ніком necode67 поділився з дописниками фото свого кота Року.

І тут включилися мемороби, повідомляє Medialeaks.

Читайте такожБлукав у київському метро 8 днів та потрапив у котоловку: став відомий стан кошеняти-"мандрівника"Так, одним користувачам мережі фотографія тварини, яка заснула біля стіни, притиснувши лапку до грудей, нагадала їх самих, коли після важкого робочого дня "вирубаєшся", сидячи на дивані. Іншим дописникам знімок нагадав про їхні філософські роздуми після вакцинації.

Опубліковане necode67 фото стало дуже популярним - його лайкнули майже 440 тисяч осіб.

Так, одні дописники створили мем, де тварина потрапила в зону бойових дій і отримала поранення. Іншим кіт здався схожим на старця-філософа. Деякі користувачі припустили, що пухнастик переймається через пандемію коронавірусу. "Твій батя на дивані через дві хвилини, як сів перед телевізором", - написав один з дописників.

Раніше гнучкий кіт став зіркою інтернету після того, як господар опублікував спільне фото з ним. На знімку кіт розтягнувся спиною на руці власника так, ніби він розслаблено лежав на животі, що потішило багатьох користувачів.

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Автор: Ольга Робейко