Кіт-гімнаст "перетворився" на смертельну зброю і розійшовся на меми (фото)

Дехто вирішив, що кота можна використовувати при стрільбі з лука або автомата, зіграти на ньому, як на гітарі, а хтось навіть представив чотирилапого в ролі супермена.

Гнучкий кіт став зіркою інтернету після того, як господар опублікував спільне фото з ним. На знімку кіт розтягнувся спиною на руці власника таким чином, ніби він розслаблено лежав на животі, що потішило багатьох користувачів.

Користувачі Reddit тут же представили, в якій ще ситуації кота міг би опинитися в такій позі і нафотошопили з ним безліч забавних картинок. Знімок вийшов в топ Reddit, набравши більше 10 тисяч позитивних позначок.

Так, дехто вирішив, що кота можна використовувати при стрільбі з лука або автомата, зіграти на ньому, як на гітарі, а хтось навіть представив чотирилапого в ролі супермена.

Як повідомляв УНІАН, раніше м'язистий «кіт-мутант» підкорив соцмережі і став мемом.