Свою провину нападник визнав. Йому присудили штраф.

Мешканцю Львова присудили 850 гривень штрафу за побиття пасажира міської маршрутки через вельми несподівану причину, пише Zaxid.net з посиланням на матеріали суду.

Інцидент трапився ще у березні у маршрутці №133, хоча свій вирок судді винесли у червні. У залі суду обвинувачений заявив, що чоловік видався йому підозрілим, бо знімав дорогу на мобільний телефон.

Коли львів'янин зробив йому зауваження, той не відреагував, тоді у хід пішли кулаки. Вказується, що обвинувачений встав зі свого місця і кулаком вдарив "порушника" в обличчя.

Свою провину нападник визнав. Суддя призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. А проте на вирок може бути подана апеляція.

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Раніше у Львові під час комендантської години випадково затримали підозрювану у вбивстві. Вказувалося, що під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ. Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки.

Трохи раніше у Львові затримали водія маршрутки - подія сталась у той час, як він катав свою дружину містом в стані наркотичного сп’яніння. На водія звернули увагу, оскільки маршрутка відхилилася від маршруту.

Багато кумедного стається і на фронті. До прикладу, свою майстерність з ліквідації "вагнерівців" на Бахмутському напрямку продемонструвала тактична група "Адам". Бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - йому довелося себе добивати.

Крім того, мережу потішили знімки, на яких ЗСУ показали "надсучасний" БпЛА окупантів.

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