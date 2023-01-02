За добу львівські патрульні виявили двох осіб, які перебувають у розшуку.
Зокрема, затримали підозрювану у вбивстві жінку, яка два роки переховувалася від слідства, інформують у Патрульній поліції Львівської області.
Сповіщають, що жінка порушувала комендантську годину. Її виявили на проспекті Свободи в центра Львова і зупинили для перевірки.
"Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини, патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ. Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки", – розповіли патрульні.
Підозрювану у вбивстві супроводили у відділок поліції для подальшого встановлення обставин подій.
Комендантська година у Львові та області
На території Львівщини комендантська година триває щодня з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях.
Комендантську година не скасовували в області у новорічну ніч. Не скасовуватимуть і на Різдво.
Як зазначав очільник Львівської ОВА Максим Козицький, упродовж різдвяних свят за східним обрядом у посиленому режимі працюватимуть органи правопорядку та працівники ДСНС.
Святкові богослужіння відбуватимуться, та керівники релігійних громад мають встановити так, щоб їх початок чи завершення не припадав на період комендантської години.