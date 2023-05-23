"Аналоговнєтний" дрон збили зі стрілецької зброї.

Українські військові сьогодні, 23травня, зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник. Дрон був виготовлений із фанери.

"Мабуть у росіян закінчуються "Орлани" та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки. Сьогодні, 23 травня, на одному з напрямків, мобільною вогневою групою 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат. По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно", - йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Однак, як додали в командування, є інформація, даний тип "надсучасного" БПЛА окупантами поставлений на серійне виробництво.

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Стуація на фронті станом на 23 травня - що відомо

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Упродовж поточної доби було знищено чотири ворожі ударні БпЛА типу Shahed.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

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