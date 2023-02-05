Увагу поліції привернуло те, що маршрутка "заблукала".

Водія маршрутки затримали у Львові у той час, як він катав свою дружину містом в стані наркотичного сп’яніння.

На водія звернули увагу, оскільки маршрутка відхилилася від маршруту, розповідають в Патрульній поліції Львівської області.

"Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним", – йдеться в повідомленні.

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На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Курйозні випадки у Львові

В листопаді у Львові молодята на Opel вчинили ДТП і збігли з місця аварії на реєстрацію шлюбу.

А в січні в місті випадково затримали підозрювану у вбивстві жінку, яка два роки переховувалася від слідства.

В кінці минулого місяця довкола начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенко розгорівся скандал. Він невдало пожартував, подарувавши своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок в самому центрі міста. Виявилося, що вона не є дійсною.

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