Дрогобицька церква Іова Почаївського перейшла до ПЦУ, представники МП забрали звідти майже все.

На Львівщині представники московського патріархату залишили після себе "голі стіни" у дрогобицькій церкві Іова Почаївського. Вони зрізали хрести, забрали дзвони, винесли майже усе.

Про це повідомляється на сайті міської ради Дрогобича.

27 травня у дрогобицькій церкві Іова Почаївського відбулась перша спільна молитва за Україну. Її українською мовою проводили священнослужителі Православної Церкви України. Церква, яка фактично підпорядковувалася МП та РПЦ, вирішила перейти в підпорядкування Православної Церкви України.

Коли церква вирішила перейти до ПЦУ, будівлю та її територію опечатали. Проте представники московського патріархату, ймовірно, були до цього готові. Вони встигли винести з церкви майже все, залишивши після себе "голі стіни".

"В церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів. Щобільше, як стверджують прихожани храму, які раніше відвідували цю церкву, з території зникли дзвони, а з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрести", - повідомили у дрогобицькій міській раді.

Все це представники МП встигли зробити ще до того, як храм опечатали.

"Керівництво громади повністю підтримало рішення громади про перехід з московського патріархату до Православної Церкви України. Сьогодні тут відбулось перше богослужіння. Однак зайшовши всередину, ми були шоковані, бо церква пуста. Видно, що "батюшка" готувався до відходу, – вони забрали усе, що було придбане за кошти громади. Але ми тішимось з того, що на одну українську церкву стало більше", – наголосив заступник міського голови Дрогобича Андрій Ковч.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Луцьку дитина в церкві молилася, щоб від хвороби Путіна не змогли придумати ліки.

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