Чоловіка без одягу бачили на Оболоні.

У Києві на Оболоні перехожі помітили абсолютно голого чоловіка. Він перебував біля одного з банків, а згодом попрямував до АЗС.

Відео інциденту з’явилося в Telegram-каналі "Киев сейчас".

Чоловік деякий час постояв поблизу банківської установи, а згодом перейшов дорогу та попрямував до АЗС. Очевидно, він хотів зігрітися, тому намагався потрапити у приміщення.

За прогулянкою чоловіка спостерігали здивовані кияни. Згодом очевидці викликали на місце події швидку допомогу та поліцію.

Наразі невідомо, чому чоловік залишився без одягу на вулиці посеред зими.

Як повідомляв УНІАН, раніше поблизу Маріуполя Донецької області правоохоронці на автомобілі побачили, що по дорозі біг голий чоловік, намагалися його зупинити, але не зробили рішучих кроків. Пізніше інтернет-користувачі повідомили, що чоловік, який біг дорогою голяка, знайдений мертвим.

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