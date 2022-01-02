Чоловік був босим, і тільки в спортивних штанях.

У центрі Одеса затримано напівголого чоловіка з рушницею.

Про це журналістам повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Відзначається, що босого чоловіка, на якому були тільки спортивні штани, вчора пізно ввечері побачили охоронці комунального закладу "Муніципальна варта" біля поста "Воронцовський".

Одесит, 1981 р. н., в такому вигляді розгулював по вулиці, а в руках у нього була рушниця.

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Чоловіка затримали і викликали правоохоронців, які забрала його в Приморський відділ поліції Одеси для з'ясування всіх обставин того, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, біля Маріуполя Донецької області правоохоронці на автомобілі побачили, що по дорозі біг голий чоловік, намагалися його зупинити, але не зробили рішучих кроків. Пізніше інтернет-користувачі повідомили, що чоловік, який біг по дорозі голяка, знайдений мертвим.

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