Так, чоловік із тероборони змусив виконувати їх фізичні вправи.

Територіальна оборона Києва оригінально "покарала" парочку, яка порушила правила комендантської години.

Кумедне відео поширили місцеві телеграм-канали.

За інфомарцією, інцидент стався цієї ночі, 15 серпня, у Дніпровському районі столиці. На ролику видно, як чоловік із тероборони за порушення комендантської години змусив молодих людей виконувати фізичні вправи, узявшись за руки.

"Любов – це коли ви разом присідаєте за порушення комендантської години – мовиться в дописі під відео.

Нагадаємо, що у Києві та області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Як УНІАН повідомляв, депутати пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години. Сума відповідного штрафу становитиме від 510 грн, за повторне порушення – до 3 тисяч.

Також у МВС попереджали, що порушники комендантської години будуть "на олівці" у військкоматів. У поліції налагоджено щільне співробітництво з центрами комплектування ЗСУ.

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