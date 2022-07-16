Сума відповідного штрафу становитиме від 510 грн.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Текст законопроекту групи депутатів розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях, або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

Якщо такі дії були вчиненні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, то вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн).

Війна в Україні: актуальні дані

Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. ЗСУ щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, у найближчі 72 години ворог посилить обстріли населених пунктів у Донецькій області. Таким чином, йдеться про те, що ЗС РФ вийшли з "оперативної паузи".

Вранці, 16 липня, Генштаб підтвердив, що противник відновив наступ на Вуглегірську ТЕС. Бойові дії тривають.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.

ЗСУ вже знищили у боях з Росією 38 140 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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