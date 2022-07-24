У поліції налагоджено щільне співробітництво з центрами комплектування ЗСУ.

В Україні порушників комендантська година, беруть" на олівець " для центрів комплектування Збройних Сил України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє "Телеграф".

Єнін зазначив, що у поліції налагоджено щільне співробітництво з центрами комплектування ЗСУ.

"Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", - сказав він.

Він додав, що не бачить нічого поганого у врученні повісток на блокпостах і вулицях.

"Потрібно визначитися: ми хочемо якомога швидше отримати наші території звільненими або ми будемо покладатися виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, деякі отримали поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. А деякі активно проводять час на пляжах або вечірках. Це все несправедливо", - сказав Єнін.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. На період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

17 червня 2022 року в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Станом на 11 липня 2022 року за даними МВС понад 3 млн. громадян стояли на військовому обліку не за місцем їх проживання.

16 липня 2022 року в ЗСУ пояснили деталі мобілізації в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: