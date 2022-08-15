Розсаду для айстр зазвичай вирощують у березні – саме тоді, коли Київ потерпав від обстрілів, а в теплицях ботанічного саду температура була майже як надворі.

В Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві в середині серпня масово зацвіли айстри.

Про це повідомили працівники ботсаду на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначили в ботнічному саду, цього року колекцію вдалося виростити лише дивом.

"Щоб отримати цю серпневу феєрію, котру ми очікуємо кожного року, і котра є незамінним сезонним акцентом наших колекцій, потрібно було у березні виростити розсаду. Цього року це було майже неможливо, Київ потерпав від обстрілів, а в теплицях ботанічного саду температура була майже як надворі. Лише професіоналізм і сміливість куратора колекції Анни Горай дозволяє нам бачити цю красу", – повідомили працівники ботсаду.

Зазначається, що загалом у колекції підтримується 164 сорти айстр світової та української селекції, понад 15 сортів – це сорти, створені в самому ботсаду. Побачити їх можна на ділянці "Пори року".

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