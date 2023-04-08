"Пташка" успішно виконує вильоти на позиції окупантів.

Українські воїни креативно підійшли до ліквідації ворога на його позиціях. Згідно з кадрами поширеного в мережі відео, до дрона бійці здогадались прив'язувати іграшкові голуби.

Ці голуби продаються на онлайн-платформах як іграшки-антистрес і вже отримали чимало схвальних відгуків від користувачів, проте днями там з'явились фото і відео бойової роботи голубів на фронті.

У відгуках військові жартують, що голуб виявився "небезпечнішим, ніж на перший погляд". Голуба прив'язали до верхньої пластини корпусу, що ніяк не заважає дрону скидати на ворога вибухівку.

Відео дня

Судячи з відео, "пташка" успішно виконує вильоти на позиції окупантів.

Найсмішніші фейки росіян - що відомо

Фейк про "бойових голубів" з'явився у соцмережі завдяки фото, зробленого на дверях багатоповерхівки в Бєлгороді. В оголошенні росіян закликали не годувати голубів, оскільки США їх заражають в українських біолабораторіях і випускають на територію Росії.

Російські пропагандисти регулярно поширюють відверті нісенітниці про Україну. Наприклад, у грудні 2022 року російський розвідник пояснив швидке поповнення втрат ЗСУ клонуванням солдатів. Натомість у МО України це висміяли: "Тепер теорії змови про "клонованих" українських військових. Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен військовослужбовець Збройних Сил України - супергерой".

Ще влітку у Держдумі оголосили, що в американських "біолабораторіях" на території України нібито проводять "експерименти" над солдатами, внаслідок чого ті "перетворюються на чудовиськ".

А у листопаді російські ЗМІ поширили фейк про заражену донорську кров з країн НАТО.

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