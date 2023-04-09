Пропагандист зробив несподівані висновки.

Російський пропагандист вирішив на собі продемонструвати всю "легкість" у користуванні натівським озброєнням, взявши у поле шведський гранатомет АТ-4.

"Що коли спробувати зі шведського гранатомета АТ-4 вистрілити так само, як ми це робимо з РШГ-2 і РПГ-26?" - поцікавився росіянин.

Він взяв гранатомет на праве плече, але щось пішло не так - пропагандиста ледь не вбило віддачею.

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Росіянин відразу ж підшукав виправдання і зробив несподівані висновки: "Ось чому я кажу, що натівське озброєння - г*внище".

АТ-4 в Україні - що відомо

Згідно з відкритими даними, США поставили Україні 6 тисяч одиниць таких гранатометів, а 15 тисяч одиниць поставила Швеція.

Гранатомет має високу ефективність у порівнянні з гранатометом РПГ 7. При використанні РПГ 7 для знищення танка доводиться зробити до декількох пострілів, при використанні АТ-4 вистачає і одного пострілу, при точному попаданні.

Також відзначається висока ефективність АТ-4 проти танків виробництва та розробки СРСР. Відзначається висока надійність: гранатомет при використанні практично не дає осічок та рикошетів від цілі. Гранатомет не потребує тривалого освоєння. Для успішного застосування досить короткого інструктажа.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабної війни РФ втратила в боях вже 178 150 окупантів, з них 470 за 8 квітня. Разом з тим, за підрахунками ORYX, знищено понад 10 тисяч одиниць ворожої техніки, більше 2 тисяч одиниць вдалося "затрофеїти".

Великих втрат РФ зазнає в боях за Бахмут, Мар'їнку та Авдіївку. Напередодні ЗСУ показали кадри одного з таких "м'ясних" штурмів російських окупантів.

У новому зведенні Генштабу стверджується, що українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ. Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також був збитий ворожий розвідувальний БПЛА.

А воїни 45-ї окремої артилеристської бригади Збройних сил опублікували відео, як вони підірвали ворожу БМП та польовий склад боєприпасів.

Крім втрат у знищеній техніці, у росіян виникли несподівані проблеми і з використанням розконсервованих танків. За словами експерта Олександра Коваленка, у деяких підрозділів ЗС РФ просто немає відповідних екіпажів.

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