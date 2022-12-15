С-300 знаходиться на озброєнні як російських, так і українських сил.

Російські війська знищили "Ланцетами" свій же протиповітряний комплекс С-300, який вже був раніше розбитий ЗСУ.

Відео з розбитою технікою з'явилося в Telegram-каналах пропагандистів, пише "Оперативний ЗСУ". Автори стверджували, що на кадрах нібито зафіксовано ураження російськими БПЛА українського озброєння.

Незабаром пропагандисти уточнили, що підбитий С-300 насправді був російською технікою, а окупанти, які проводили повітряну розвідку, просто помилилися.

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"За таке, звісно, треба карати... Це ураження вже раніше згорілої нашої ж С-300 в селі Костомарове Бериславського району (Херсонської області)", - прокоментували автори поста.

Пропагандисти обурилися, чому "двом групам на "Ланцетах" не довели", що там стояв їхній згорілий комплекс.

Раніше УНІАН показав відео, як дрон вдарив по окопу росіян, змусивши їх хаотично стріляти по полю і бити один одного.

Ракети С-300 на озброєнні Росії

У зв'язку з нестачею високоточних ракет Росія ще навесні почала активно використовувати для ударів по цивільній інфраструктурі старі снаряди до своїх ППО С-300.

Без підсвічування радіолокаційної станції відхилення С-300 може становити до 100 м і більше. Під час пуску ці ракети можуть змінювати свою траєкторію, тому їхнє знищення у підльоті до населених пунктів є складним.

Найбільше страждають прифронтові міста і села, оскільки дальність польоту таких ракет складає до 40 км по балістичній цілі. З'являлося багато повідомлень про постачання режимом Лукашенка військам окупантів боєприпасів та амуніції.

Ракет С-300, за підрахунками Міноборони України, Росії вистачить на три роки.

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