Імовірно, збільшення військової активності пов'язане з проведенням навчань на полігоні "Брестський".

У Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки (комплекси "С-300", "Гради" і САУ).

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Зазначається, що збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.

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"Судячи з усього, це пов'язано з проведенням запланованих навчань на полігоні "Брестський" 38 одшбр, які продовжені до 11 вересня", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і більш серйозного озброєння.

Отже, за останні кілька днів у прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:

ЗРК "С-300" – 2 одиниці;

Т-72 – мінімум 6 одиниць;

БМП – 5 одиниць;

Гаубиці – 4 одиниці;

РСЗВ "Град" – понад 17 одиниць;

САУ 2С5 "Гіацинт-С" – 2 одиниці;

1В12 – 3 одиниці;

БТР/БРДМ – 23 одиниці;

РЛС – 1 одиниця.

Зазначається, що таке число військ недостатньо для агресії проти України.

"Ймовірно, стягування додаткової техніки у прикордонні райони може бути черговою спробою нарощування напруги", – резюмували в групі "Беларускі Гаюн".

Раніше повідомлялося, що в Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.

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