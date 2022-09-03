У Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки (комплекси "С-300", "Гради" і САУ).
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Зазначається, що збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.
"Судячи з усього, це пов'язано з проведенням запланованих навчань на полігоні "Брестський" 38 одшбр, які продовжені до 11 вересня", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і більш серйозного озброєння.
Отже, за останні кілька днів у прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:
- ЗРК "С-300" – 2 одиниці;
- Т-72 – мінімум 6 одиниць;
- БМП – 5 одиниць;
- Гаубиці – 4 одиниці;
- РСЗВ "Град" – понад 17 одиниць;
- САУ 2С5 "Гіацинт-С" – 2 одиниці;
- 1В12 – 3 одиниці;
- БТР/БРДМ – 23 одиниці;
- РЛС – 1 одиниця.
Зазначається, що таке число військ недостатньо для агресії проти України.
"Ймовірно, стягування додаткової техніки у прикордонні райони може бути черговою спробою нарощування напруги", – резюмували в групі "Беларускі Гаюн".
Раніше повідомлялося, що в Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.