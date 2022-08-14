Пошкоджено лінії комунікації та промислові об'єкти.

Російські окупанти атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Імовірно, стріляли ракетами С-300.

Про це в Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, звітуючи про оперативну обстановку на півдні станом на 13:00.

"В самому Миколаєві обстріляні житлові райони міста, атаковано портову інфраструктуру, пошкоджено лінії комунікації та промислові об’єкти. Є дані про імовірне застосування ворогом і протиповітряних ракет С-300, інформація перевіряється. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу", - сказав він.

Він додав, що по Миколаївському району 13 серпня пізно ввечері з літака Су-35 ворогом було здійснено пуск протирадіолокаційної ракети Х-31П, понівечено сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема.

Також серед ночі реактивними системами залпового вогню "Смерч" було атаковано Миколаїв та Березнегувате, де внаслідок удару пошкоджено два будинки, одна людина загинула під завалами, ще одна дістала поранень.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по інфраструктурі порту Миколаєва, обійшлося без людських втрат.

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