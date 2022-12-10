Один з росіян, що перебував у безпосередній близькості від удару, відкрив хаотичну стрілянину по полю.

Російський загарбник накинувся на іншого окупанта з кулаками, коли той відкрив хаотичну стрілянину по полю в пошуках "примарного" дрона.

Відео українські військові розмістили в мережі. На кадрах видно, як український дрон з ювелірною точністю скидає гранату на позиції російських сил.

У відповідь один з росіян, що перебував у безпосередній близькості від удару, відкрив хаотичну стрілянину по полю.

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Припинив стрілянину він тільки після того, як інший окупант, який був разом зі стрільцем в одному окопі, оглушив його ударом.

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Наразі просування ЗСУ уповільнилося через погодні умови. Ця "оперативна пауза" може зіграти на "руку" Кремлю, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Ворог намагається атакувати за кількома напрямками на сході, закидуючи позиції ЗСУ "гарматним м’ясом", та веде оборону основних логістичних шляхів, наприклад Сватового. Як пише британська розвідка, ця ділянка фронту, імовірно, посилена силами мобілізованих, як і Кремінна.

Напередодні зазначалося, що основні сили ЗС РФ кинули на Бахмутський та Авдіївський напрямки. Захоплення Донецької та Луганської областей стало "ідеєю фікс" для російського політичного керівництва.

Всього на окупованих територіях зараз діє до 44 тисяч російських силовиків, що задіяні до терору проти цивільних, зауважують у Центрі національного спротиву.

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