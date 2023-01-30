Моравецький підкреслив, що часто проекти НАТО з підтримки України реалізовуються завдяки тиску з боку Польщі і домовленостям США.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть "зелене світло", цитує "Дзеркало тижня".

Відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати F-16, Моравецький, зокрема, сказав: "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації".

Моравецький підкреслив, що, хоча усі дії щодо допомоги Україні координуються з НАТО, часто проекти реалізовуються завдяки тиску з боку Польщі і домовленостям США.

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"Як і кілька місяців тому, в рамках МІГів будь-які інші повітряні засоби будуть реалізовуватися і, можливо, перекидатися за погодженням з країнами НАТО. Ми будемо діяти в повній координації", - сказав він.

Наразі одностайності щодо передачі українським пілотам передової авіації на Заході немає. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у традиційній для себе манері заявив, що Берлін проти передачі західних винищувачів для України, бо це, мовляв, загрожує новою ескалацією.

Хоча, як пише The Wall Street Journal, Захід усвідомлює, що війну на виснаження виграє Росія, тому змінює свою стратегію щодо поставок зброї України. За даними видання Politico, чиновники вже почали тиснути на Пентагон, щоб США погодили Україні передачу винищувачів.

Саме нерішучість США і європейських країн перевести ЗСУ на передове західне озброєння стало "гальмом" для розвитку контрнаступу України на півдні, пише Інститут вивчення війни. Після цього війна перейшла у позиційні бої.

Які винищувачі можуть з'явитися у ЗСУ - що кажуть експерти

В ОП не приховували надій, що лютневий "Рамштайн" буде авіаційним. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародні партнери вже почали працювати над питанням передачі Україні реактивних винищувачів F-16.

Якщо Україна отримає літаки західного виробництва, це, з великою ймовірністю, будуть саме F-16. Адже це найпоширеніша модель сучасних бойових літаків, що знаходяться на озброєнні багатьох країн і виробляються сьогодні, вважає військовий історик Андрій Харук.

Також, на думку Харука, Україні можуть передати шведські винищувачі Grippen, Eurofighter, які перебувають на озброєнні кількох країн, наприклад, Італії та Іспанії, або навіть французьких Rafale. Вони - одні з найкращих, найдосконаліших і найпопулярніших у світі.

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