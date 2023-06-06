Тварини були успішно спущені на воду.

На пляжі у Фрейзербурзі, Шотландія, двоє дельфінів застрягли на піску та не могли повернутися в море. В зоні відпочинку розгорнули рятувальну операцію, оскільки транспортувати водних ссавців, вага яких може сягати сотень кілограмів, у воду виявилося непростим завданням.

Як пише Sky News, допоки рятувальники не прибули на місце, небайдужі громадяни допомогли зробити так, аби тварини почувалися комфортно на суші.

Їх вкривали рушниками та ковдрами, змоченими водою, Працівники рятувальної служби British Divers Marine Life Rescue подякували громадянам за ці зусилля. Дельфінів успішно притягли у воду та відпустили, вони упливли.

"Дельфінів на пляжі Фрейзербург знову спустили на воду. British Divers Marine Life Rescue залишиться тут надовго на випадок, якщо дельфіни вирішать, що вода надто холодна. Всі учасники – молодці", – розповіли в Aberdeenshire Drone Services, яка слідкувала за процесом порятунку тварин.

Загибель дельфінів в Чорному та Азовському морях

За оцінками Державної екологічної інспекції України, через військову агресію Російської Федерації вже загинуло понад 50 тисяч дельфінів. Причиною загибелі тварин є погіршення екології через дії окупантів.

Впродовж п’ятнадцяти місяців повномасштабної війни, що триває в Україні, з’являлися численні повідомленні про те, що мертвих дельфінів викидає на пляжі узбережжя Чорного моря – в Одесі, окупованому Криму.

Гинуть тварини й в Азовському морі. У квітні мертвого дельфіна помітили на пляжі мешканці окупованого Маріуполя. Ще одного помітили в травні.

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