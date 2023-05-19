В Азовському морі продовжують гинути дельфіни, єдиною причиною цього є погіршення екології через дії окупантів.
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши відео із загиблим дельфіном на пляжі.
"Мор дельфінів продовжується. За такої температури повітря та пори року - єдина причина екологічне погіршення ситуації в Азові через дії окупантів", - наголосив Андрющенко.
Загибель дельфінів внаслідок війни в Україні
Росіяни не лише вбивають людей в Україні та нищать все на своєму шляху, також від їхніх дій страждає екосистема.
Так, у 2022 році внаслідок війни у Чорному морі загинули понад 5 тисяч дельфінів. Багато мертвих дельфінів викидає на пляжі Одеси. а також у тимчасово окупованому Криму.
В Азовському морі дельфіни теж гинуть - у квітні жителі Маріуполя помітили мертвого дельфіна на пляжі.