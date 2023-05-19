Відео з мертвим дельфіном на пляжі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В Азовському морі продовжують гинути дельфіни, єдиною причиною цього є погіршення екології через дії окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши відео із загиблим дельфіном на пляжі.

"Мор дельфінів продовжується. За такої температури повітря та пори року - єдина причина екологічне погіршення ситуації в Азові через дії окупантів", - наголосив Андрющенко.

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Загибель дельфінів внаслідок війни в Україні

Росіяни не лише вбивають людей в Україні та нищать все на своєму шляху, також від їхніх дій страждає екосистема.

Так, у 2022 році внаслідок війни у Чорному морі загинули понад 5 тисяч дельфінів. Багато мертвих дельфінів викидає на пляжі Одеси. а також у тимчасово окупованому Криму.

В Азовському морі дельфіни теж гинуть - у квітні жителі Маріуполя помітили мертвого дельфіна на пляжі.

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