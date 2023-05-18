Також фахівці пояснили, чому не можуть назвати точну кількість загиблих ссавців.

Через військову агресію Російської Федерації вже загинуло понад 50 тисяч дельфінів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владислав Хрущ. "Є велика проблема з загибеллю морських ссавців, саме дельфінів. По-перше, це проблема встановлення кількості постраждалих тварин. Тому що опитним шляхом було встановлено, що, зокрема, з району острова Зміїний трупи ссавців відносяться до узбережжя Болгарії. Тобто, ми можемо підраховувати тільки тих тварин, яких відносить до українського узбережжя", - розповів Хрущ.

В той же час він зазначив, що, попередньо, через військову агресію Росії загинуло понад 50 тис. дельфінів. Посадовець додав: зараз розробляються окремі методики по ссавцям, морським біоресурсам, відповідні факти (наслідки війни) фіксуються інспекторами, співробітниками прилеглих національних парків та зоозахисниками-активістами.

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"Маємо надію, що коли розроблять методику обчислювання, можна буде підрахувати матеріальну шкоду (в цьому напрямку – УНІАН), яку завдано середовищу", - додав фахівкць.

Загибель дельфінів під час війни

Нагадаємо, раніше вчені неодноразово заявляли, що в Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ загинуло багато дельфінів.

Зокрема, на Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі ссавців. Ймовірною причиною їх загибелі є використання російськими суднами гідролокаторів на підводних та надводних човнах - потужні звуки негативно впливають на здоров’я тварин.

Також доктор біологічних наук з Одещини Іван Русєв заявив, що у квітні поблизу тимчасово окупованого Криму та РФ знайдено велику кількість загиблих дельфінів. Зокрема, йшлося про міста Новоросійськ, Сочі, Геленджик, Анапа.

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