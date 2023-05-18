Через військову агресію Російської Федерації вже загинуло понад 50 тисяч дельфінів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владислав Хрущ. "Є велика проблема з загибеллю морських ссавців, саме дельфінів. По-перше, це проблема встановлення кількості постраждалих тварин. Тому що опитним шляхом було встановлено, що, зокрема, з району острова Зміїний трупи ссавців відносяться до узбережжя Болгарії. Тобто, ми можемо підраховувати тільки тих тварин, яких відносить до українського узбережжя", - розповів Хрущ.
В той же час він зазначив, що, попередньо, через військову агресію Росії загинуло понад 50 тис. дельфінів. Посадовець додав: зараз розробляються окремі методики по ссавцям, морським біоресурсам, відповідні факти (наслідки війни) фіксуються інспекторами, співробітниками прилеглих національних парків та зоозахисниками-активістами.
"Маємо надію, що коли розроблять методику обчислювання, можна буде підрахувати матеріальну шкоду (в цьому напрямку – УНІАН), яку завдано середовищу", - додав фахівкць.
Загибель дельфінів під час війни
Нагадаємо, раніше вчені неодноразово заявляли, що в Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ загинуло багато дельфінів.
Зокрема, на Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі ссавців. Ймовірною причиною їх загибелі є використання російськими суднами гідролокаторів на підводних та надводних човнах - потужні звуки негативно впливають на здоров’я тварин.
Також доктор біологічних наук з Одещини Іван Русєв заявив, що у квітні поблизу тимчасово окупованого Криму та РФ знайдено велику кількість загиблих дельфінів. Зокрема, йшлося про міста Новоросійськ, Сочі, Геленджик, Анапа.