Чисельність загиблих китоподібних може складати понад тисячі особин.

У квітні поблизу тимчасово окупованого Криму знайдено більше сотні загиблих дельфінів. Також багато мертвих дельфінів виявлено неподалік російських міст Новоросійськ, Сочі, Геленджик, Анапа.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) Іван Русєв. За його словами, серед цих тварин є контужені та ті, котрі мають симптоми ураження військовими сонарами.

При цьому, серед загиблих багато дельфінів виду "афаліна", хоча торік домінували азовки й білобочки.

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"За даними рашистських умовно відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І лідери серед загиблих - афаліни. Хоча серед загиблих у минулому році там домінували азовки та білобочки", - розповів вчений.

Русєв зазначив, що якщо офіційно зареєстровано понад 100 загиблих тварин, то реальна кількість є набагато більшою. Зокрема, згідно наукових розрахунків, чисельність загиблих китоподібних складає понад 1 тисяч особин.

Експерт підкреслює, що головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин є активність російських підводнихчовнів і кораблів у Чорному морі.

При цьому Русєв зазначив, що цього року в акваторії поблизу "Тузлівських лиманів" і острову Зміїний не було "надводної і підводної навали" росіян, яка навесні 2022 року призвела в цій частині моря до масової загибелі китоподібних.

"Зараз у акваторії південно-західної частини Чорного моря у квітні вже часто зустрічались грайливі дельфіни, яких ми часто бачимо у прибережній зоні", - розповів співробітник парку.

Вбивство росіянами дельфінів у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році через військову агресію РФ в Чорному морі загинуло щонайменше 5 тисяч дельфінів.

На Одещині правоохоронці вже розслідують факти масової загибелі дельфінів. За даними Одеської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ на пляжах регіону виявлено велику кількість загиблих морських ссавців.

Імовірною причиною їх масової загибелі є використання російськими кораблями гідролокаторів (сонарів), що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин.

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