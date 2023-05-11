Найбільший збиток довкілля регіон зазнав через ракетний обстріл житлового будинку та бази відпочинку в курортній Сергіївці.

Стали відомі деякі данні про збитки, які Одеській області завдали російські військові. Зокрема, на сьогодні вже нараховано шкоду, завдану довкіллю регіону, у сумі 11,7 мільярда гривень.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, найбільша сума, а саме 11,1 млрд грн, - це шкода, завдана засміченням земель при руйнуванні внаслідок ракетного обстрілу в липні 2022 року житлового будинку та бази відпочинку "Годжи" на території курортного селища Сергіївка.

Також в результаті влучання дрона-вбивці в квітні цього року сталося загорання та руйнація приміщень одного з виробничих підприємств Одеси. Інспекторами встановлено засмічення 7 тисяч квадратних метрів ділянок. Шкода земельним ресурсам склала майже 340 мільйонів гривень, а атмосферному повітрю - понад 482 тис грн.

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Значними є збитки, завдані руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури. Вони складають 36,3 мільйонів гривень.

Також у інспекції нагадали, що 21 березня 2023 року через ворожий обстріл в Одесі постраждали будівлі Свято-Іверського чоловічого монастиря.

"Має місце засмічення земельної ділянки площею 264 квадратних метри будівельними відходами об'ємом понад 58 кубометрів. За результатами розрахунків, загальний розмір шкоди становить 10,3 млн грн", - розповіли в інспекції.

Слід зазначити, що екологи неодноразово заявляли про загибель у Чорному морі, зокрема на Одещині, великої кількості дельфінів. Їхні тіла, у тому числі роздерті дикими тваринами та покалічені внаслідок обстрілів, неодноразово знаходили місцеві жителі.

За словами доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Івана Русєва, у 2022 році на узбережжі регіону було багато загиблих тварин. Частина потонула, чи була з'їдена шакалами. Загалом, ідеться про сотні, навіть тисячі китоподібних, які загинули через використання сонарів кораблями РФ і бомбардування певної акваторії.

За словами вчених, під час активних бойових дій в районі острова Зміїний заповідник здригався немов від потужного землетрусу. Це значно шкодило не тільки морським тваринам, але й рідкісним птахам, які через вибухи передчасно залишали нацпарк. Вони відлітали, покинувши місця гніздування та не перепочивши перед дальнім перельотом. Скільки червонокнижних птахів через це загинуло та який збиток завдано від цього довкіллю, поки ще невідомо.

Війна в Україні - наслідки злочинів росіян

Нагадаємо, 1 липня 2022 року Росія завдала ракетного удару по курортному селищу Сергіївка на Одещині. Одна ракета потрапила в житлову багатоповерхівку, дві - до бази відпочинку "Годжі": загинуло 22 людини.

21 березня 2023 року ворог завдав ракетний удар по Одесі: три керовані авіаційні ракети винищувачі Су-35 запустили з напрямку Чорного моря. Одна з них влучила у 3-поверхову будівлю гуртожитку Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Варто пам’ятати, що, за даними фахівців, в Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ загинуло щонайменше 5 тисяч дельфінів. На Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі цих дивовижних розумних тварин. Імовірною причиною цього є використання російськими кораблями гідролокаторів.

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