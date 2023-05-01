Зі скаргами звернулися пасічники відразу трьох населених пунктів.

На Одещині зафіксоване масове отруєння бджіл. Ймовірною причиною загибелі комах стали пестициди. Раніше українців шокувала новина про замореного коня, над яким знущалася місцева "хазяйка".

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, подія сталася у Білгород-Дністровському районі.

Зокрема, на минулому тижні до районного управління установи надійшло відповідне клопотання від пасічників сіл Стара Царичанка, Нова Царичанка та Ройлянка.

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"Пасічники повідомили щодо масового отруєння бджіл. Протягом 24 годин була невідкладно зібрана комісія із встановлення факту отруєння бджіл при Старокозацькій сільраді", - уточнили в управлінні.

Комісія виїхала на місце події та встановила можливу причину мору - отруєння пестицидами. Фахівці склали акт встановлення факту отруєння бджіл, відібрала зразки ґрунту, зеленої маси рослини (ріпаку озимого) та підмор бджіл.

Як зазначається, зразки повинні пройти лабораторне дослідження.

На Закарпатті масово загинули бджоли через "Укрпошту"

Як повідомляв УНІАН, у травні 2021 року на Закарпатті загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили замовникам "Укрпоштою". Йдеться про "посилку" бджолярі з Іршави та Виноградова.

Через недотримання необхідних умов перевезення комахи задихнулися в контейнерах. Це стало справжньою трагедією для бджолярів Закарпаття.

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