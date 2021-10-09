За даними експертів ООН, забруднення природи, викликане тими ж моделями нестійкого споживання і виробництва, що і зміна клімату, є причиною приблизно кожного шостого випадку передчасної смерті на планеті.

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини вперше визнала невід'ємним право людей на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище.

Як повідомляє Центр новин ООН, таке рішення рада прийняла 8 жовтня на 48-й сесії в Женеві.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет назвала три загрози планетарного масштабу: зміна клімату, забруднення навколишнього середовища і руйнування природи.

Вона вважає, що це найсерйозніші сучасні проблеми у сфері прав людини.

Читайте такожВ Аргентині врятували двох китів, які викинулися на пляж (фото, відео)За її словами, необхідні сміливі кроки, спрямовані на те, щоб резолюція про право на здорове навколишнє середовище стала трампліном для просування новаторської економічної, соціальної та екологічної політики, яка буде спрямована на захист людей і природи.

За даними експертів ООН, забруднення природи, викликане тими ж моделями нестійкого споживання і виробництва, що і зміна клімату, є причиною приблизно кожного шостого випадку передчасної смерті на планеті.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), близько 92% населення планети проживає в місцях, де рівень забруднення повітря перевищує норми, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Від наслідків забруднення щороку помирають 7 млн осіб. При цьому третина країн світу не мають нормативних актів, що визначають стандарти якості повітря.

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Автор: Вікторія Токарєва